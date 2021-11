Pasaulio vicečempionu tapęs lietuvis papasakojo, kodėl po finalinės kovos supyko rusas

Žygimantas Ramaška sutiko atsakyti į kelis klausimus apie pasiruošimą pasaulio čempionatui ir patį čempionatą.

Sveikiname iškovojus savo pirmąjį medalį pasaulio kovinio SAMBO čempionate. Kaip pats jautiesi iškovojęs sidabro medalį?

Ačiū Jums labai, atvirai pasakius, jaučiuosi be galo laimingas. Patikėkit, siekiau to visą savo sporto karjerą, daug sunkaus darbo ir pastangų įdėjau, nuostabus jausmas užlipti ant šios pakylos tarp geriausių pasaulyje. Bet pirmiausia norėčiau išskirti keletą žmonių, kurie mane nulipdė ir be kurių, aš manau, nebūčiau pasiekęs tiek daug šiame koviniame sporte. Tai yra Ukmergės dziudo klubo treneriai Tomas Putinauskas, Artūras Sakas, Rimantas Lenartavičius ir Eugenijus Simonaitis. Labai daug galėčiau kalbėti apie Tomą Putinauską, kuris mane kiekvieną dieną tiek sporto salėje, tiek gyvenime stumia į priekį ir visada mane palaiko, kad ir su kokiais sunkumais susiduriu.

Kokios nuotaikos buvo prieš pat čempionatą, kai sužinojai burtus, kad jau pirmoje kovoje laukia Izraelio atstovas, kuris pavasarį tapo Europos čempionų ir įveikė tave?

Labai nustebau, kad burtai lėmė, kad jau pirmoje kovoje susitiksiu su juo, nes mano svorio kategorijoje buvo 21 dalyvis. Man Tomas (T. Putinauskas – aut. past.) trumpai pasakė Žygimantai Dievas mums metė dar kartą iššūkį, reikia jį priimti. Pamenu kiekvieną išėjimą ant kilimo, pažiūrėdavau į mūsų šalies trispalvę, kuri buvo virš mano galvos ir tyliai sau kartojau kad privalau laimėti. Į kiekvieną kovą ėjau kaip į paskutinę.

Kaip sekėsi pasiruošimas? Ar kažką darei kitaip prieš šį čempionatą? Kas padėjo pasiruošimo etape?

Pasiruošimas buvo geras, turėjau daug fizinio pasirengimo, jaučiausi labai stiprus fiziškai ir psichologiškai, taip pat ruoštis man joms padėjo mano senas geras bičiulis Paulius Keraitis, pamenu kaip sėdime ant suolo po visos sunkios dienos ir jis man kartoja, reikia eiti Žygimantai, reikia ruoštis tau. Taip pat noriu padėkoti i Dragūnų bataliono vadui – pulkininkui leitenantui Tomui Auželiui, kuris suteikė galimybę išvykti iš Lietuvos Kariuomenės ir atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate. Ir štabo seržantui Linui Orteliui!

Čempionate teko kovoti net 4 kovas per vieną dieną, ar galėtum išskirti kurią nors kovą?

Taip teko kovoti net su 4-iais varžovais. Visi priešininkai buvo labai stiprūs, išskirti galėčiau varžovą iš Makedonijos, kuriam atlikau savo patį mėgstamiausią smaugimą ir išskirčiau kovą prieš Turkmėnistano atstovą, kuriam pasiunčiau į nokdauną tik prasidėjus kovai.

Po finalinės kovos kažką pasakei varžovui, atstovavusiam Rusijos SAMBO federacijai (RSF)? Ar gali atskleisti, apie ką kalbėjotės?

Jis supyko, kad suėmiau už šalmo smūgiuodamas jam į galvą, bet aš tai padariau įsijautęs į kovą, teisėjas nieko neleistino neįžvelgė. O aš jam pasakiau, kad mes dar susitiksime ateityje.

Žygimantas pirmoje kovoje įveikė 2021 m. Europos čempioną iš Izraelio Tarielį Abbasovą, antroje kovoje smaugimo veiksmu įveikė šiaurės makedonietį Daliborą Bogdanovą, pusfinalyje techniniu nokautu į veikė Turkmėnistano kovotoją Abdyllą Babayevą. Finale taškais 2:12 nusileido RSF atstovui Ruslanui Gasankhanovui.

Iš viso čempionate dalyvavo 50 šalių sportininkai iš viso pasaulio. Taip pat, šiemet SAMBO sporto šaka sulaukė Tarptautinio Olimpinio Komiteto (TOK) pripažinimo. Ir artimoje ateityje SAMBO gali būti įtraukta į Olimpines žaidynes.

Žygimantas Ramaška – dar vienas ryškus puslapis garbingoje Lietuvos SAMBO istorijoje, prisimenant ryškiausius Lietuvos SAMBO sportininkų pasiekimus net du triskart pasaulio čempionus – Česlovą Jezerską, Sergejų Grečicho, pasaulio čempionus ir prizininkus Ievą Klimašauskienę, Feliksą Jankauską, Ričardą Rocevičių, Vytautą Gušauską, Teodorą Aukštuolį ir visą eilę kitų.