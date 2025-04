Pasaulio U-18 elitinis divizionas: 4 įvarčius per 6 minutes pelniusi Suomija nepaliko vilčių Latvijai

Ši pergalė iškėlė suomius (7 tšk) į pirmą A grupės vietą, aplenkiant vieneriomis rungtynėmis mažiau žaidusią Kanadą (6 tšk.). Latvija (2 tšk.) lieka ketvirtoje pozicijoje.

Smūgių santykis taip pat iškalbingas – Suomija atliko 44 smūgius į vartus, o Latvija – vos 14. Maxas Westergardas ir Eetu Orpana pelnė po vieną įvartį ir atliko po tris rezultatyvius perdavimus. Jie taip pat dalijasi pirmąją vietą turnyre su 10 naudingumo balų.

„Nebandėme visko pernelyg sureikšminti, – sakė suomis Aapo Vannanenas. – Gerai tvarkėmės su situacijomis. Žinojome, kad jie žais kietai, bet po pirmojo kėlinio, kuriame padarėme keletą klaidų, labai gerai gynėmės.“

„Jie įmušė vieną – mes atsakėme tuo pačiu. Tada jie vėl įmušė, – kalbėjo latvis Robertsas Naudinis. – Treneris sakė, kad kitas įvartis bus mūsų. Bet nebuvo. Taip jau nutinka. Tai U18 turnyras ir aukštas lygis, bet vis tiek jaunimo ledo ritulys. Turime atsigauti ir būti pasiruošę kitoms rungtynėms. Vakar žaidėme mes, o jie turėjo laisvą dieną, todėl buvo šviežesni.“

Abi komandos dar turi po vienerias rungtynes grupės etape. Suomija rytoj kovos su Kanada dėl pirmos vietos, o Latvija pirmadienį susitiks su Slovakija labai svarbiose rungtynėse dėl trečiosios pozicijos A grupėje.

„Tai bus milžiniškos rungtynės, – apie rytojaus dvikovą sakė A. Vannanenas. – Visą turnyrą laukėme šių rungtynių. Dar nesame žaidę su jų geriausia komanda. Jie labai stiprūs, todėl turime būti pasiruošę. Turime žaisti taip, kaip žaidėme pastarąsias dvejas rungtynes, ir kovoti iš visų jėgų.“

Šiandienos rungtynės buvo tikras chaosas. E. Orpana pelnė pirmą įvartį praėjus 2 min. 53 sek.., kai pasižymėjo iš arti po to, kai latvių vartininkas Regnarsas Caparsas nesugebėjo sugauti pirmojo smūgio. Tačiau po dviejų minučių Latvija išlygino rezultatą – Martinas Klaucansas veržėsi kairiuoju kraštu ir galingu smūgiu virš Patriko Kerkolos peties pelnė įvartį.

Komandos greitai apsikeitė dar dviem įvarčiais. Suomija vėl išsiveržė į priekį sužaidus 5 min. 40 sek. po greito M. Westergardo perdavimo Rasmusui Pakarineniui. Tai paskatino latvių trenerį pakeisti R. Caparsą Ivanu Kufterinu. Tačiau jau po 64 sekundžių Latvija vėl išlygino rezultatą – Reinis Auzinis pasiėmė laisvą ritulį ir smūgiu virš vartininko pečių vėl pasižymėjo.

Tada Suomija nusprendė, kad gana, ir per šešias minutes įmušė keturis be atsako įvarčius. M. Westergardas (8:16 min.) pelnė vieną įvartį atakos metu. Po 17 sekundžių rezultatas tapo 4:2 po dar vieno R. Pakarinio įvarčio iš arti.

A. Vannanenas pasižymėjo vienu lietimu realizuodamas kiekybinę persvarą, o Jasu Mensonenas smūgiu iš šono pelnė šeštą įvartį, taip užbaigdamas atvirą pirmą kėlinį.

Antrajame kėlinyje latvių treneris Sorokinas grąžino į vartus R. Caparsą, kuris atrodė solidžiai – nors praleido du įvarčius, daugelis iš 16 smūgių, kuriuos jis atmušė, buvo labai pavojingi.

Galiausiai suomiai pelnė dar kelis įvaričus, o Jesse Parssinenas užbaigė įvarčių lietų įmušdamas dešimtą įvartį likus vos 18,1 sekundei iki rungtynių pabaigos.

„Norime kovoti kiekvienose rungtynėse, – pabrėžė R. Naudinis. – Čia daug skautų, todėl turime parodyti geriausią komandą. Norime laimėti kiekvienas rungtynes, dėl to čia ir esame. Rezultatas to neatspindėjo, bet mes trečiame kėlinyje vis tiek kovėmės ir atidavėme visas jėgas.“

Kitose A grupės rungtynėse Slovakija net 9:1 sutriuškino Norvegiją, tuo tarpu B grupės pirmą vietą užsitikrino JAV rinktinė, kuri 6:3 nugalėjo Švediją. Dar vienose B grupės rungtynėse Čekija 4:2 įveikė Šveicariją.

Another day in the books ☑️ #U18MensWorlds pic.twitter.com/LFfWEYv6mb