Pasaulio taurės auksą iškovojęs Osvaldas Bareikis: „Darome istoriją“

Pirmoje kovoje lietuvis įveikė varžovą iš Italijos, antroje kovoje įspūdingai pranoko britą, o finale nugalėjo Kazachstano atstovą.

„Sunkiausia buvo su italu, visada tos pirmos kovos yra sunkios. Be to, ir italas neblogas varžovas, o ši svorio kategorija man nauja, užima laiko įprasti prie to.

Britas pusfinalyje tarsi ir pirmavo prieš mane, buvo gavęs įvertinimus, bet teisėjai po to juos panaikino. O man pavyko gražų ir varžovui netikėtą metimą atlikti ir laimėti.

Finalas su kazachu pakankamai greitai irgi baigėsi mano „Ipponu“. Kazachą prieš tai sutikau turnyre Vokietijoje, pažinojau jau jį ir su treneriu sudėliojome pergalingą taktiką“, – sakė O. Bareikis.

Tai – istorinė pergalė Lietuvai, nes Osvaldas tapo pirmuoju lietuviu dziudo imtynininku su negalia, iškovojusiu pirmą vietą tokio aukšto lygio tarptautinėse varžybose.

„Darom istoriją. Taip pasakiau savo treniruočių partneriui Andrejui Klokovui“, – kukliai šyptelėjo Osvaldas, pasiekęs istorinį laimėjimą.

Osvaldas šį sezoną vadina eksperimentiniu, nes renkasi naują svorio kategoriją. Dabar kovoja ir „čiupinėja“ varžovus kategorijoje iki 81 kg, bet ketina išmėginti jėgas ir lengvesnėje kategorijoje iki 70 kg. Pernai jis varžėsi kategorijoje iki 73 kg.

„Šiaip sveriu apie 76 kilogramus, tai galima sakyti, kad esu pusiaukelėje tarp abiejų kategorijų. Situacija sudėtinga, visi atletai sprendžia, bando jėgas. Kol kas sutikau ne visus varžovus dabartinėje kategorijoje, taigi, neaišku, kiek tos pergalės ir sėkmė tęsis.

Mintys krypsta į mažesnę kategoriją, pažiūrėti ir pačiupinėti varžovus, pažiūrėti, kaip jausiuosi numetęs svorį. Kažkada sėkmingai mesdavau iki 66 kilogramų, kol organizmas nepasakė „stop“.

Galima bandyti prisiauginti trūkstamus kelis kilogramus. Pavyzdžiui, per atostogas sveriu 80 kilogramų. Bet būtina neprarasti greičio ir lankstumo, kitų savybių“, – sakė kryžkelėje atsidūręs O. Bareikis.

O. Bareikis yra Tokijo ir Paryžiaus paralimpinių žaidynių bronzos medalių laimėtojas.