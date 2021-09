Pasaulio salės futbolo čempionato kovas triuškinama pergale pradėjo brazilai

Iš viso šiandien buvo sužaistos ketverios C ir D grupių rungtynės.

C grupėje Maroko futbolininkai užtikrintai susitvarkė su Saliamono Salų rinktine ir ją įveikė rezultatu 6:0. D grupėje Panamos ir Čekijos rinktinių akistatoje stipresni buvo pastarieji. Jie šventė pergalę net 5:1.

Kiek vėliau į aikštę žengę ir vieni viso čempionato favoritų brazilai. Jie D grupėje net 9:1 sutriuškino Vietnamo komandą.

Brazilai nuo pat mačo pradžios smaginosi aikštėje. Jiems net net 4 įvarčius pelnė Ferrao.

🤩 Ferrao emphatically underlines why he is the reigning two-time Best Player in the World. Despite spending two long spells on the bench on his #FutsalWC debut, he sets up the 1st and scores 4 himself as Brazil win 9-1 ☑️@Ferrao11futsal | @CBF_Futebol pic.twitter.com/CyRTHbv4Y6