Pasaulio rekordininkė Jaroslava Mahučich pirmą kartą karjeroje tapo olimpine čempione

22-ejų pasaulio rekordininkė startavo nuo 1,91 metro aukščio, kur neklydo. Vėliau ji pirmais bandymais įveikė 1,95 m, 1,98 m ir 2 m aukščius. To auksui ir užteko.

Po dviejų nesėkmingų bandymų įveikti 2,02 m aukštį J.Mahučich jau žinojo, kad auksas garantuotas, tad paprašė perkelti kartelę į 2,04 m aukštį. Jo įveikti ukrainietei nepavyko.

J.Mahučich šiemet pasiektas pasaulio rekordas yra net 2,10 m.

Antroje olimpiadoje iš eilės sidabrą laimėjo australė Nicola Olyslagers. Ji paskutiniu bandymu įveikė 2 m aukštį ir dar bandė pakovoti su J.Mahučich, bet 2,02 m aukštis australei „nepakluso“.

Simboliška, kad bronzos medalius Paryžiuje pasidalino australė ir ukrainietė – atitinkamai Eleanor Patterson ir Iryna Geraščenka. Jos abi atliko po 3 iš eilės sėkmingus šuolius ir įveikė 1,95 m aukštį. 1,98 m aukščio sportininkės neįveikė, o kadangi visi jų rezultatai buvo vienodi, jos pasidalino 3-ią vietą.

Kvalifikacijoje traumuota šokinėjusi ir herojiškai į finalą patekusi serbė Angelina Topič sekmadienį Paryžiuje nepasirodė. Pasirodo, kad kvalifikaciją ji baigė lūžusia kulkšnimi.

19-metė A.Topič yra šių metų Europos vicečempionė, todėl buvo tarp realių pretendenčių į medalį.

Deja, sportininkes traumos kamavo i ir prasidėjus finalui. Brazilė Valdileia Martins jau pirmo bandymo metu susižeidė čiurną ir atsisakė tęsti varžybas.

