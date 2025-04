Pasaulio rekordą pagerinęs Mykolas Alekna: „Treniruotėse turiu dar geresnių metimų, tad manau, kad dar turiu ką parodyti“

M. Alekna jau pirmu bandymu diską nusviedė 74,89 m ir 54 cm pagerino pernai ten pat pasiektą pasaulio rekordą (74,35). Dar geresnis buvo ketvirtasis mėginimas, kai M. Aleknos diskas skriejo net 75,56 m.

Kaip ir buvo prognozuota, rimčiausias M. Aleknos konkurentas buvo kitas olimpinis prizininkas australas Matthew Denny. Jis sunkiai įsibėgėjo, bet 5-u bandymu pasiekė nuostabų rezultatą (74,78). Iki sekmadienio tokio rezultato būtų užtekę pasaulio rekordui.

„Skamba nuostabiai. Žinau, kad esu teisingame kelyje. Į šias varžybas atvykau su aiškia misija. Žinojau, kad jeigu aš nepagerinsiu pasaulio rekordo, tai padarys MAtthew, tad viskas buvo labai įtempta ir konkurencinga – o galų gale viskas pasirodė nuostabiai“, – po pasaulio rekordo kalbėjo M. Alekna.

– Ar tikėjaisi 75,56 m? Tai juk visas metras daugiau už tai, kas iki tol buvo geriausias metimas istorijoje.

– Taip, manau, kad galiu mesti dar toliau, bet pasiliksiu tai kitų metų sezonui. Šio sezono mano tikslas mesti stabiliai virš 70 metrų kiekvienose varžybose.

– Kaip šis 75,56 m metimas jautėsi, palyginus su 74,35 m? Atrodė, kad šis buvo kiek geresnis.

– Na, treniruotėse turiu dar geresnių metimų, tad manau, kad dar turiu ką parodyti – galbūt kitais metais. Aš ir toliau tobulėsiu.

– Kas nulėmė tavo sprendimą sugrįžti į NCAA? Dažnai nematai pasaulio rekordininkų, olimpinių vicečempionų, varžantis kolegijų lygyje.

– Pagrindinis tikslas buvo gauti diplomą. Jau buvau įdėjęs tris metus, pagalvojau – vieni papildomi metai nepakenks. Tad taip ir padariau. Noriu įgyti diplomą ir turėti jį kaip atsarginį planą.

– Ar NCAA titulas yra kažkas, kas tau labai svarbu, turint omenyje, kaip baigėsi 2022 ir 2023 metai?

– Aš apie tai per daug negalvoju. Be abejo, tai bus nuostabi konkurencija – Ralphordas ir kiti puikūs metikai, tad tai nebus lengva. Tikiuosi, kad šiemet tai pavyks.

– Kai meti taip toli ir tau vis dar tik 22-eji – kokie techniniai aspektai padeda siekti tokio nuolatinio tobulėjimo? Kaip pridėti dar vieną metrą prie pasaulio rekordo?

– Tiesiog dirbu ties tuo, kad būčiau laisvesnis, stabiliai stovėčiau ir būčiau kantrus. Tai trys dalykai, su kuriais daug dirbau. Metai iš metų matau, kaip tobulėja mano technika. Manau, kad ji ir toliau gerės. Tikiuosi, kad savo piką pasieksiu gal per artimiausius penkerius metus.

– Tai dabar užbaigsi NCAA sezoną ir tada keliausi į Europą – „Deimantinės lygos“ etapas ir kita?

– Taip. Dalyvausiu NCAA čempionate, tada grįšiu į Europą, turėsiu kelias varžybas prieš pasaulio čempionatą, tikiuosi, gerai pasiruošiu pasaulio pirmenybėms.

– Šiandien penki vyrai virš 74 metrų, septyni – virš 71 m. Kiek ypatinga buvo būti tokios varžybos dalimi, ir ne tik dalimi, bet ir nugalėtoju?

– Tai buvo nuostabu. Tikriausiai aukščiausio lygio rezultatai, kokius esu kada nors matęs, ar net per visą istoriją. Manau, kad tai mus visus motyvuoja toliau judėti pirmyn. Tai naudinga visiems, tai daro šią rungtį įdomesne ir galbūt net pritrauks daugiau sirgalių. Tai nuostabu sportui.

– O aplinka čia – tikrai įspūdinga, kai sirgaliai taip arti sektoriaus?

– O taip. Neįtikėtina. Visi sirgaliai čia – patys didžiausi disko metimo fanai. Jie palaiko kiekvieną metimą, žino visus metikus. Tiesiog labai malonu čia varžytis.

