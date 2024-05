Pasaulio rekordą pagerinęs Mykolas Alekna atskleidė, kiek metrų prie jo metimo „pridėjo“ vėjas

„Žinojau, kad šiose varžybose, esant palankioms sąlygoms, galima pasikėsinti į pasaulio rekordą, bet tai tikrai nebuvo mano tikslas. Dėl šios priežasties aš nejaučiau jokio spaudimo ir tiesiog mėgavausi varžybomis. Iš patirties žinau, kad nuo papildomo spaudimo tavo rezultatai nukenčia. Jei spausi save žūtbūt pasiekti rekordą, tai nepasirodysi taip gerai, kaip norėtum. Aš į šitas varžybas vykau nesiekdamas būtinai pagerinti pasaulio rekordą, bet žinojau, kad jis gali kristi“, - „Citius Mag“ teigė M. Alekna.

Lietuvis tose varžybose jau pirmu bandymu gerino karjeros rekordą, kai diską nusviedė 72,21 m, nors tuo metimu ir buvo nusivylęs. Vėliau penktu bandymu viską pavyko išpildyti puikiai ir pasaulio rekordas buvo pagerintas.

„Aš po pirmo bandymo supratau, kad galiu pasikėsinti į rekordą. Nemaniau, kad pirmu bandymu diskas skries taip toli. Aš tuo metimu net nebuvau patenkintas“, - sakė M. Alekna.

Lietuvis pripažino, kad vėjas prie jo rekordinio rezultato „pridėjo“ apie 3 metrus.

„Jei varžybos vyktų stadione be vėjo, tai tuo 5-u metimu būčiau nusviedęs diską apie 71 m. Aš treniruotėse metu diską už 70 m ribos, todėl gerai žinau tą jausmą, kai diskas skrieja taip toli. Kai atlikau tą 5-ą metimą, iš karto pagalvojau, kad diskas skries už 74 m ribos. Jei nebūtų vėjo, rezultatas būtų siekęs apie 71 m. Tai buvo labai geras metimas“, - kalbėjo M. Alekna.

M. Alekna dabar ruošiasi startuoti „Deimantinės lygos“ etape Maroke. Vėliau jo lauks treniruotės Lietuvoje, „Deimantinės lygos“ etapai Norvegijoje ir Švedijoje, Europos čempionatas, Lietuvos čempionatas bei olimpinės žaidynės.

