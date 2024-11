Pasaulio plaukimo čempionatui ruošiasi didelis būrys rusų atletų, turėtų pasirodyti ir Jefimova

Rusijos plaukimo federacija šią savaitę pranešė, kad net 30 šalies sportininkų sieks „neutralaus atleto“ statuso, kas jiems leistų varžytis Budapešte. Rusai žada pasinaudoti tuo, kad „World Aquatics“ neseniai sušvelnino jiems taikomus apribojimus ir netgi atvėrė duris dalyvauti estafetėse.

Prisidėti gali ir tai, kad rusai lengviau gali patekti į šalį dėl Vengrijos premjero Viktoro Orbano prorusiškumo.

Sprendimą dėl rinktinės sudėties rusai priėmė po ką tik pasibaigusio šalies plaukimo čempionato trumpame (25 m ilgio) baseine. Rinktinėje atsirado vietos ir 32-ejų Julijai Jefimovai – ilgametei Rūtos Meilutytės varžovei.

Anot „Match TV“, J.Jefimova pasaulio čempionate ruošiasi plaukti 100 m ir 200 m distancijas krūtine. Būtent 100 m distancijoje J.Jefimova turėtų susitikti net su dviem lietuvėmis – R.Meilutyte ir Kotryna Teterevkova.

J.Jefimova šalies čempionate 50 m krūtine nuplaukė per 29.95 sek., 100 m – per 1 min. 5.37 sek. ir 200 m – per 2 min. 23.03 sek., iškovodama medalius visose distancijose.

Ji galėjo varžytis ir Paryžiaus žaidynėse, bet tuomet neįvykdė olimpinio normatyvo.

„Rinktinės treneris mane įtraukė į sudėtį pasaulio čempionatui? Valio! Jūs pirmi man tai pasakėte, iš jo to dar negirdėjau. Plauksiu 100 m ir 200 m? Tikiuosi, kad pridės ir 50 m distanciją. Jei man kas pasiūlytų, tikrai sutikčiau plaukti ir tą nuotolį.

Tiesą pasakius, net neplanavau kovoti dėl vietos pasaulio čempionate. Pasiruošimo metu turėjau daug problemų ir nesu pasiekusi geriausios formos. Visgi, turiu tiek neutralios atletės statusą, tiek Šengeno vizą. Šiais laikais tai labai svarbu“, – „Match TV“ sakė J.Jefimova.

Pasaulio plaukimo čempionatas Budapešte vyks gruodžio 10-15 dienomis.