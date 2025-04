Pasaulio moterų šachmatų čempionato finale – istorinis kinės triumfas

Finalo pradžia T. Zhongyi nežadėjo nieko blogo. Po 2 partijų pretendentė į titulą netgi buvo priekyje (0:5:1,5). Visgi, J. Wenjun netrukus atstatė pusiausvyrą, o vėliau laimėjo net 4 partijas iš eilės ir palaužė varžovę.

J. Wenjun tapo vos 4-a moterimi istorijoje ir pirma kine, kuri pasaulio čempione tapo bent kartus. J. Wenjun pirmą kartą šį titulą iškovojo 2018 m. ir nuo tada 4 kartus iš eilės jį apgynė.

„Finalo pradžia man nebuvo pati geriausia, bet vėliau įsižaidžiau, pavijau varžovę ir jaučiausi vis geriau“, – „Chess.com“ sakė J. Wenjun.

