Pasaulio ledo ritulio čempionate latviai nusileido suomiams

Rudolfs Balcers (8:52) jau devintą susitikimo minutę įvarčiu greitoje atakoje išvedė latvius į priekį, kurie pirmavo iki pat antrojo kėlinio vidurio, kol Sakari Manninenas (30:52) išlygino rezultatą.

Lygus rezultatas išsilaikė iki pat susitikimo pabaigos. Likus žaisti 2 min. 42 sek. taisykles pažeidė latvis Mikaelis Granlundas ir suomiai įgavo vieno žaidėjo pranašumą. Vos tik pasodinus vieną Latvijos žaidėją ant nubaustųjų žaidėjų suolelio ir suomiams laimėjus išmetimą prie latvių vartų, Mikaelis Granlundas (57:08) metimu iš vidutinio atstumo nuginklavo Latvijos rinktinės vartininką Elvį Merlikinsą.

Latviai likus žaisti 1 min. 29 sek. vartininką pakeitė šeštuoju aikštės žaidėju, tačiau tai nepadėjo ir turėjo pripažinti suomių pranašumą

