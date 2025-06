Pasaulio jaunimo krepšinio čempionate – pergalę kainavęs Kamerūno žaidėjo dėjimas į savo krepšį

Kartais metimas į savąjį krepšį gali įvykti ketvirčių pradžioje, po ginčo kamuolio arba išsimesiant kamuolį iš aikštės vidurio, kai žaidėjai dar nesuvokia, į kurią pusę turi pulti. Tačiau incidentas U19 pasaulio čempionate buvo visiškai netikėtas – tai nutiko paskutinę ketvirtojo kėlinio minutę. Kamerūnui pirmaujant šešiais taškais, A. Seinis po išmetimo iš užribio sulaukė kamuo.io po savo krepšiu ir atliko dėjimą. Australijos komandai buvo įskaityti du taškai, o skirtumas sumažėjo iki keturių (76:80).

Rungtynių pabaigoje australai išlygino rezultatą, o po dviejų pratęsimų išplėšė pergalę 101:96.

Šis Kamerūno fiasko praktiškai palaidojo bet kokias Afrikos ekipos viltis ištrūkti iš grupės. Turnyro pirmąją dieną kamerūniečiai nusileido Prancūzijai, o po šio pralaimėjimo Australijai jų sąskaitoje yra 2 nesėkmės. Paskutinėse grupės rungtynėse Kamerūnas susitiks su JAV rinktine.

Cameroon dunked on the wrong basket in crunch time against Australia.#FIBAU19 pic.twitter.com/OzVlInWcLR