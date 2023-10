Pasaulio gimnastikos čempionate – neįtikėtinas Biles šuolis ir olimpinių kelialapių neiškovoję lietuviai

Robertas Tvorogalas daugiakovėje surinko 76.097 balo ir užėmė 67-ą vietą, o Gytis Chasažyrovas su 74.099 balo buvo 81-as tarp 97 daugiakovėje startavusių gimnastų. Į finalą pateko 24 geriausi gimnastai. R.Tvorogalui iki finalo trūko kiek mažiau nei 5 balų.

Daugiakovės kvalifikacijoje dominavo japonai Kenta Chiba (85.799), Kazuma Kaya (85.598) ir Daiki Hashimoto (85.432). Tiesa, dėl šalims taikomų kvotų D.Hashimoto net ir su trečiu geriausiu rezultatu nepateko į finalą.

Lietuvių rezultatai:

Laisvieji pratimai. 94. R.Tvorogalas (13.166), 109. G.Chasažyrovas (12.733).

Pratimai ant arklio. 69. R.Tvorogalas (12.866), 119. G.Chasažyrovas (11.566).

Pratimai ant žiedų. 104. G.Chasažyrovas (12.500), 127. R.Tvorogalas (11.866).

Atraminiai šuoliai. 87. R.Tvorogalas (13.866), 118. G.Chasažyrovas (13.400).

Pratimai ant lygiagrečių. 110. R.Tvorogalas (12.733), 136. G.Chasažyrovas (11.400).

Pratimai ant skersinio. 95. G.Chasažyrovas (12.500), 128. R.Tvorogalas (11.600).

Atskirose rungtyse į finalus pateko po 8 geriausius sportininkus.

Lietuviai olimpinių kelialapių kol kas neiškovojo, bet vilčių dar neprarado – kitąmet dėl vietų olimpiadoje dar bus kovojama pasaulio taurės varžybose ir Europos čempionate.

Fantastiškai į didžiąsias varžybas grįžo gimnastikos legenda Simone Biles. Amerikietė daugiakovės kvalifikacijoje surinko net 58.865 balo, o atraminio šuolio rungtyje atliko dar neregėtą techninį elementą, kuriam buvo suteiktas „Biles II“ vardas.

