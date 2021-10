Pasaulio čempionato atranka: netikėtos anglų lygiosios ir Cristiano Ronaldo šou

Pirmieji pasižymėjo vengrai, kai 11 metrų baudinį realizavo Rolandas Sallai. Visgi jau po 13 minučių pasižymėjo Johnas Stonesas ir rezultatas tapo lygus.

Šiose rungtynėse taip pat įvyko ir nemalonus incidentas tribūnose. Incidentas įvyko per pirmąsias 10 rungtynių minučių, kuriame netrūko smūgių kumščiais ir lazdomis. Skelbiama, kad keletas asmenų yra suimta.

Absolutely disgusting scenes at Wembley tonight by the Hungary fans! pic.twitter.com/g3g2rvN0q1