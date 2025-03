Pasaulio čempionate – vieno iš favoritų kritimas ir titulo neapgynęs olimpinis čempionas

Penktadienį Nandzinge (Kinija) įvyko pirma pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionato diena. Vakarinėje sesijoje buvo išdalinti 4 medalių komplektai.

Vyrų 60 m bėgime nugalėjo karjeros rekordą pakartojęs britas Jeremiah Azu – 6.49 sek. Vos 0.01 sek. atsiliko australas Lachlanas Kennedy , o bronzą pelnė Akani Simbine (6.54) iš Pietų Afrikos Respublikos.

Tarp realių kandidatų į medalį buvo ir Puerto Riko atstovas Eloy Benitezas . Atrankoje jis bėgo per 6.49 sek., o tokio rzultato finale būtų užtekę prilygti J.Azu. Visgi, vos prasidėjus finalui E.Benitezo tempas staiga nukrito, o tada sportininkas parkrito ir nefinišavo.

Watch Jeremiah Azu 🇬🇧 storm to the 60m World title in Nanjing in a PB of 6.49s!!🥇🔥



🥈 Lachlan Kennedy 🇦🇺 6.50

🥉 Akani Simbine 🇿🇦 6.54pic.twitter.com/hNoljUosXS

REKLAMA