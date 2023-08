Pasaulio čempionas Joshua be didesnio vargo nokautavo varžovą

Pirmuosiuose raunduose A.Joshua sėkmingai naudojo tiesų smūgį, tačiau jie nebuvo stiprūs. Suomis taip pat neatliko stiprių smūgių ir sirgaliai buvo pradėję reikšti nepasitenkinimą kovos eiga. R.Heleniusas nebuvo labai aktyvus, tačiau sugebėdavo atlikti „jabus“, o nuo jų po dešiniąja A.Joshua akimi pasirodė patinimas.

BBC žurnalistas Kalas Sajadas po šeštojo raundo pranešė, kad kai kurie sirgaliai tiesiog patraukė iš arenos, tačiau septintajame raunde A.Joshua sugebėjo atlikti preciziškai tikslų dešinės rankos smūgį ir nokautavo varžovą.

Prieš septintąjį raundą A.Joshua savo treneriui sakė, kad sunku surasti dešinę ranką, tačiau Derrickas Jamesas prašė jo ir toliau ieškoti ir tai pasiteisino. Po pergalingo nokauto A.Joshua parodė daug emocijų. Jis išlipo iš ringo, žengė link gerbėjų ir galiausiai išgėrė alaus su Conoru McGregoru.

