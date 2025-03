Pasaulio biatlono taurėje įtampa pasiekė aukščiausią tašką: prieš paskutines lenktynes pasikeitė sezono lyderė

Jau 8-ą pergalę šiame sezone iškovojusi prancūzė 22.2 sek. aplenkė švedę Elvirą Oeberg (0 baudos ratų) ir 24.2 sek. – šveicarę Leną Haecki-Gross (2). Sprintą laimėjusi vokietė Franziska Preuss turėjo gerą galimybę bendroje pasaulio taurės įskaitoje dar labiau atitrūkti nuo L.Jeanmonnot, tačiau persekiojime prašovė 3 kartus ir nukrito į 5-ą poziciją (+26.3, 3).

And the pendulum swings back to Lou Jeanmonnot who wins the last pursuit of the season - and will be back in yellow tomorrow! 💪



