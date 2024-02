Pasaulio biatlono čempionato sprinte Kaukėnas netikėtai aplenkė Strolią

Pasaulio čempionu 6-ą kartą karjeroje tapo norvegas Sturla Holmas Laegreidas, numušęs visus 10 taikinių ir finišavęs per 25 min. 23.9 sek. Antras liko pagrindinis favoritas norvegas Johannesas Thingnesas Boe (+3.5 sek., 1 baudos ratas), trečias – dar vienas norvegas Vetle Sjaastadas Christiansenas (+18.6, 1).

Sturla Holm Laegreid just went and DID THAT!



What an incredible last 800 meters to likely claim the Sprint World Champion title 🤯#biathlon #NMNN24 pic.twitter.com/ZZ8yOS9SS1