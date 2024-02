Pasaulio biatlono čempionate sublizgėjęs Vytautas Strolia: „Pats save nustebinau“

Iki šiol V. Strolia individualiai nebuvo patekęs į pajėgiausiųjų 20-uką nei pasaulio čempionatuose, nei olimpinėse žaidynėse. Geriausiai jam sekėsi 2022 metų Pekino žaidynių asmeninėse lenktynėse (21 vieta) ir 2019 metų pasaulio čempionato Estešunde sprinte (26 vieta).

„Rezultatas šiek tiek netikėtas, sezonas toks sudėtingas, banguotas ir savijauta nepastovi. Pats save su užimta vieta nustebinau, bet tikėti visą laiką tikiu, visą laiką mintyse dėlioju, kaip padaryti maksimumą, visą laiką viltis yra ir visą laiką turi kovoti. Savijauta nėra gera, bet tokį rezultatą galima priimti šiai dienai, – pasirodymu džiaugėsi V.Strolia. – Kai finišavau, negalvojau, kad išliksiu Top-15. Greitis nėra geras ir trasoje tą jaučiau. Galvojau, jei bus 20-ukas, bus labai gerai, bet gavosi dar truputį geriau.“

Praėjusią savaitę vykusioje pasaulio čempionato sprinto rungtyje lietuvis buvo 56-as, o persekiojime nestartavo. Mūsiškį nuo 13 vietos skyrė vos 3 sekundės, nuo stipriausiųjų 10-uko – vienas šūvis.

REKLAMA

REKLAMA

„Prieš čempionatą nežinojau, kokia savijauta bus atvykus. Ignalinoje gerai jaučiausi tiek emociškai, tiek fiziškai. Galvojau, kad čempionato metu viskas bus liuks, bet po sprinto labai nukrito pasitikėjimas. Jei prieš šiandieną būtų kas pasakęs, jog bus Top-15, būčiau nesvarstydamas ėmęs, o šiuo metu truputį gaila vieno šūvio ir kelių sekundžių, kurios lėmė kelias vietas. Yra kaip yra, bet reikia pasidžiaugti tuo, kas yra“, – sakė V. Strolia.

REKLAMA

Šį sezoną 20 km asmeninėje rungtyje anykštėnas demonstruoja 91,7 proc. taiklumą. Sėkmingai mūsiškis šaudo ir kitoje keturių šaudyklų distancijoje – persekiojime. Rūpoldinge vykusiame pasaulio taurės etape jis užėmė 11 vietą, užvertęs 20 taikinių iš tiek pat galimų.

„Nėra, kad būtų kitokios mintys, kai du šaudymai ar keturi. Visą laiką stengiuosi pataikyti, kartais būna lengviau, kartais sunkiau. Kai keturi šaudymai būna, tai to prašauto šūvio kaina didesnė. Kai per daug norisi pataikyti, tai vėl būna blogai. Kol kas tendencija tokia, kad geresnis šaudymas, kai keturi šaudymai, bet būna atvejų, kai nusišaudau ir per keturis kartus“, – sakė V. Strolia.

REKLAMA

REKLAMA

20 km asmeninių lenktynių pasaulio čempionu tapo norvegas Johanessas Thingnesas Boe (šaudymas 1+0+0+0), 58,9 sek. aplenkęs savo brolį Tarjei (0+1+0+0). Bronzą iškovojo 1 min. 53,3 sek. atsilikęs vokietis Benediktas Dollis (0+0+0+1).

V. Strolia atsiliko 4 min. 54,3 sek. Lenktynėse dalyvavo dar trys Lietuvos atstovai: Maksimas Fominas užėmė 65 vietą (2+0+0+0), Tomas Kaukėnas – 70-ąją (0+1+1+2), o Jokūbas Mačkinė – 92-ąją (0+2+0+3).

Ketvirtadienį V. Strolia ir Natalija Kočergina varžysis vienetų mišrios estafetės rungtyje, o šeštadienį mūsiškiams čempionatas baigsis vyrų estafečių varžybomis.