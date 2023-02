Pasaulio biatlono čempionate – pozicijas praradęs Strolia ir ir įspūdinga norvego persvara

Jokių vilčių konkurentams nepaliko norvegas Johannesas Thingnesas Boe. Jis startavo pirmas, uždengė visus 20 taikinių ir susikrovė triuškinantį pranašumą. Finišą J.T.Boe pasiekė per 33 min. 34.5 sek. ir paskutiniuose metruose galėjo visiškai atsipalaiduoti. J.T.Boe net 1 min. 11.2 sek. aplenkė iš trečios vietos į antrą pakilusį tautietį Sturlą Holmą Laegreidą (+1:11.2 min., 0 baudos ratų).

29-erių J.T.Boe jau 15-ą kartą tapo pasaulio čempionu ir iš viso laimėjo 27-ą pasaulio čempionatų medalį per karjerą.

J.T.Boe su 15 aukso medalių visų laikų rikiuotėje įsitvirtino antroje vietoje. Jį lenkia vienintelis tautietis Ole Einaras Bjoerndalenas (20 aukso, 14 sidabro, 11 bronzos).

Trečias finišavo vos 11-as startavęs švedas Sebastianas Samuelssonas (+1:54.1, 2). Iš antros vietos startavęs norvegas Tarjei Boe prašovė 4 kartus ir tenkinosi 4-a pozicija (+1:57.3, 4).

Latvis Andrejus Rastorgujevas turėjo puikią – 7-ą – startinę poziciją, bet finišavo 9-as (+2:56.9, 2). Latvis prarado laiko, kai krito trasoje ir kurį laiką šliuožė ant pilvo.

Vytautas Strolia dėl kai kurių sportininkų atsisakymo dalyvauti lenktynėse į trasą pajudėjo 40-as, bet trasoje prarado pozicijas ir finišavo 49-as (+6:21.2, 5).

Bendroje pasaulio taurės įskaitoje lyderių trejetą sudaro norvegai J.T.Boe (1139 taškai), S.H.Laegreidas (920) ir Vetle Sjaastadas Christiansenas (588). V.Strolia (243) yra 22-as, o Karolis Dombrovskis (27) užima 61-ą vietą.

Pasaulio biatlono čempionatas tęsis antradienį, kai vyrai dalyvaus 20 km asmeninėse lenktynėse.