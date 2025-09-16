„Partizan“ nori sustiprinti priekinę liniją

„Turime keturis aukštaūgius, kai norime turėti bent šešis, – sakė komandos vyr. treneris Željko Obradovičius. – Visą vasarą bandėme pasikviesti dar vieną aukštaūgį, bet nepavyko.“
„Partizan“ priekinę liniją šiuo metu sudaro Tyrique'as Jonesas, Aleksejus Pokuševskis, Dylanas Osetkowskis ir Jabari Parkeris, į ketvirtą poziciją gali pasislinkti Isaacas Bonga.
Į draugišką turnyrą Australijoje išvykstantis Serbijos klubas Eurolygos sezoną pradės išvykoje rugsėjo 30 d. prieš Dubajaus „Dubai“.
