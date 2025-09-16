Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Partizan“ nori sustiprinti priekinę liniją

2025-09-16 18:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-16 18:09

Belgrado „Partizan“ prieš Eurolygos sezono startą siekia sustiprinti priekinę liniją.

Ž.Obradovičius ieško aukštaūgio

Belgrado „Partizan" prieš Eurolygos sezono startą siekia sustiprinti priekinę liniją.

0

„Turime keturis aukštaūgius, kai norime turėti bent šešis, – sakė komandos vyr. treneris Željko Obradovičius. – Visą vasarą bandėme pasikviesti dar vieną aukštaūgį, bet nepavyko.“

„Partizan“ priekinę liniją šiuo metu sudaro Tyrique'as Jonesas, Aleksejus Pokuševskis, Dylanas Osetkowskis ir Jabari Parkeris, į ketvirtą poziciją gali pasislinkti Isaacas Bonga.

Į draugišką turnyrą Australijoje išvykstantis Serbijos klubas Eurolygos sezoną pradės išvykoje rugsėjo 30 d. prieš Dubajaus „Dubai“.

