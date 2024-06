Paralimpiečių gilė atkeliavo į Radviliškį

Specialų lipduką su gilės simboliu Radviliškio baseinui suteikė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius. Jis džiaugėsi, kad vis daugiau sporto infrastruktūros objektų regionuose yra pritaikomi ir žmonėms, turintiems negalią. Esą taip skatinama visuomenės integracija ir vientisumas.

„Labai smagu, kad baseinai, arenos, maniežai ir kita sporto infrastruktūra tampa draugiškesnė negaliai, ir tai vyksta ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir regionuose. Žmonės – su negalia ar be jos – turi jaustis komfortiškai visur, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Tai daro regionus patrauklesnius, čia norisi gyventi, dirbti ir leisti laisvalaikį. Gilės simbolis yra patvirtinimas, kad Radviliškis siekia įtraukios savo miesto bendruomenės, o tai yra labai svarbu“, – sakė paralimpinis čempionas M. Bilius.

Negaliai draugiškus sporto infrastruktūros objektus, esančius Lietuvoje, galima rasti žemėlapyje, kuris yra integruotas mobiliojoje programėlėje „Parateam“. Programėlė nemokama ir pasiekiama visiems.

„Raginu atsisiųsti programėlę, kuri labai informatyvi ir naudinga. Čia integruotame žemėlapyje rasite per du šimtus negaliai draugiškų sporto infrastruktūros objektų, kurie yra visoje Lietuvoje. Galima rinktis ir pagal vietą, ir pagal norimą sporto šaką, rasti kiekvieno objekto kontaktus. Be to, programėlės vartotojai gali skaityti naujausias ir svarbiausias žmonių su negalia sporto naujienas, susipažinti su paralimpiečiais ir įkvepiančiomis jų istorijomis“, – kvietė M. Bilius.

Mobiliojoje programėlėje „Parateam“ integruotame virtualiame žemėlapyje Radviliškio rajonas turi jau 12 negaliai draugiškų sporto infrastruktūros objektų. M. Bilius neabejoja, kad jų mieste ir rajone daugės.

Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.