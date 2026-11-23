Dabar Lietuvos moterų vežimėlių teniso pirmoji raketė ir projekto „Aš galiu“ vadovė padeda mokytojams atrasti būdų, kaip į sportines veiklas įtraukti vaikus su negalia. Jos pačios vaikystės patirtis – ypač aktuali ir šiandien: net trečdalyje mokyklų vaikai su negalia nesportuoja kartu su bendraklasiais, rašoma „Bitė Lietuva“ pranešime žiniasklaidai.
Vaiko su negalia auginti burbule nereikia
Agnieška kojų nevaldo nuo pat gimimo – stuburo kanale susiformavęs auglys buvo užspaudęs už vaikščiojimą atsakingą nervą. Dėl daugybės operacijų ir ilgo gydymo vaikų darželio ji niekada nelankė, o laiką iki mokyklos daugiausia leido ligoninėse ir sanatorijose. Vis tik jos vaikystę galima drąsiai vadinti – be ribų.
„Tėvai manęs niekada nestabdė. Jei ko nors nepasiekdavau – krisdavau iš vežimėlio ir nušliauždavau. Kitiems vaikams su tokia pat negalia jų tėvai neleisdavo net pabandyti. Kartą tėvams pasiūliau trumpam priimti kitą vaiką su negalia, kad parodytume, kaip aktyviai galima gyventi“, – šiandien su šypsena prisimena projekto „Aš galiu“ vadovė.
Paties vaiko noras aktyviai gyventi ir siekti tikslų yra tiek pat svarbus, kiek ir šeimos, aplinkos parama, įsitikinusi paraatletė. „Ypač saugomi negalią turintys vaikai, augantys tarsi burbule, vėliau gyvenime yra mažiau savarankiški, mažiau pasitiki savimi“, – sako A. Toločko.
Sportininkė dėkinga savo tėvams už sprendimus, kurie iš esmės keitė jos gyvenimą. Pavyzdžiui, mergaitė mokėsi įprastoje bendrojo lavinimo mokykloje – ji čia buvo vienintelė, judanti vežimėliu. Mokyklos patalpos nepritaikytos? Ne kliūtis! Tėvai savo lėšomis įrengė betoninius nuvažiavimus, pasirūpino, kad dukra kartu su bendraklasiais galėtų žaisti ir parke. „Tėtis sakydavo, kad jei visi vaikai ten išbėga, aš neturėčiau likti mokykloje“, – prisimena projekto „Aš galiu“ vadovė.
Mokykloje žaidė kvadratą
Tiek pačios Agnieškos užsispyrimas, tiek jos tėvų pastangos įkvėpė ir mokytojus. Nors mergaitė buvo oficialiai atleista nuo fizinio ugdymo pamokų, jose dalyvaudavo kartu su visais. Pavyzdžiui, žaidžiant kvadratą mokytoja pakeisdavo taisykles – norint Agniešką „išmušti“, kamuolys turėdavo pataikyti į ją, o ne į vežimėlį. Mokytoja aiškindavo, kad vežimėlis nėra Agnieška – tai tik priemonė judėti.
„Ir tai buvo įtrauktis neturint kitokių, pritaikytų priemonių. Aš fizinio lavinimo pamokose kartu su bendraklasiais sukau tą patį lanką, tik ant rankos ar kaklo, mėčiau sunkiasvorius kamuolius“, – pasakoja sportininkė.
Sulaukusi dvylikos, ji pradėjo lankyti sportinius šokius su negalios neturinčiu partneriu, kartu dalyvavo tarptautinėse varžybose. Vėliau išbandė ir vežimėlių tenisą – reguliariai treniruotis ir siekti aukštumų pradėjo 2019-aisiais, kai Lietuvoje tam atsirado sąlygos.
Šiandien pati padeda keisti mokyklas
Vaikystėje patyrusi, kiek daug gali pakeisti mokytojo požiūris, šiandien Agnieška su projektu „Aš galiu“ pati važinėja po Lietuvos mokyklas ir padeda pedagogams į sportines veiklas įtraukti vaikus su negalia. Projektą įgyvendina Lietuvos paralimpinis komitetas kartu su bendrove „Bitė Lietuva“ ir TV3 televizija.
„Tik 16 proc. Lietuvos paralimpinio komiteto apklaustų mokyklų atstovų atsakė, kad turi pakankamai žinių, kaip vaiką su negalia įtraukti į bendras sportines veiklas. Projektas „Aš galiu“ padeda tai pakeisti – jis suteikia mokytojams praktinių žinių, metodinės medžiagos ir pagal mokinių amžių parengtų pamokų planų. Mokyklose taip pat rengiamos paralimpinio sporto dienos, per kurias visi vaikai gali išbandyti tinklinį sėdint, golbolą ir kitas sporto šakas“, – sako Arūnas Mickevičius, „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius.
Suteikti mokytojams žinių reiškia juos įgalinti, įkvėpti užtikrintumo ir drąsos, teigia A. Toločko. „Kai žinai, kaip pritaikyti užduotį vaikui su negalia, nebebijai pabandyti, o pabandęs pamatai, kad įmanoma. Tai labai svarbu, nes vaiką su negalia nuo visko apsaugoti pirmiausia bando suaugusieji. Patys vaikai į negalią reaguoja kitaip – jie nebrėžia ribų ir neturi išankstinių įsitikinimų. Pavyzdžiui, man mokykloje paprasčiausias būdas susirasti draugų būdavo pasiūlyti vaikams išbandyti vežimėlį“, – dalijasi projekto „Aš galiu“ vadovė.
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