„Panevėžys“ pasipildė vidurio gynėju iš Serbijos

M. Vranjaninas iki 2021-ųjų atstovavo gimtinės ekipoms – Obrenovaco „Radnički“, Belgrado „Voždovac“, to paties miesto „Teleoptik“ bei Gorni Milanovaco „Metalac“. Vėliau gynėjas pradėjo legionieriaus karjerą Latvijoje, „Riga“ klube.

2022 metais serbas sukirto rankomis su „Kišvarda“ komanda, o iš Vengrijos sugrįžo į Serbiją ir aukščiausioje šalies lygoje praėjusiame sezone gynė Surdulicos „Radnik“ garbę.

„Apie klubą girdėjau daug gerų dalykų, man patinka šis iššūkis. „Panevėžys“ yra čempionas!

Tikiuosi, kad per likusią sezono dalį laimėsime rungtynes, kad būtume ramūs likusiai sezono daliai ir žaistume be spaudimo. Be to, parodytume, jog komanda tokios vietos turnyro lentelėje nėra nusipelniusi“, – pirmosiomis mintimis su fk-panevezys.lt svetaine pasidalino M. Vranjaninas.

Aukštaitijos sostinės ekipa rinktinių lango metu atsisveikino su vidurio gynėju Malcolmu Cacutalua, kuris prie komandos prisijungė šio sezono pradžioje.

Vokietis „TOPsport A lygoje“ sužaidė 18 mačų bei po vieną susitikimą „FPRO LFF taurėje“ ir Čempionų lygos atrankos varžybose.

Futbolo klubas „Panevėžys“ dėkoja M. Cacutalua už kartu praleistą laiką ir linki sėkmės ateities iššūkiuose.