Panevėžyje surengtas Lietuvos baseino triatlono čempionatas

Ilgiausioje distancijoje tarp vyrų nugalėjo estas Kevinas Vabaorgas. Jis 750 m nuplaukė per 8 min. 26 sek., 20 km dviračiu numynė per 28 min. 38 sek. ir 5 km nubėgo per 16 min. 56 sek. Pridėjus perėjimą nuo rungčių, bendras jo laikas siekė 54 min. 37.3 sek.

Už K.Vabaorgo išsirikiavo lietuviai Igoris Kozlovskij (55:36.2), Lukas Prokopavičius (56:51.2) ir Povilas Strazdas (59:29.2).

Tarp moterų nugalėjo Inga Paplauskė (1:05.33.3 val.), aplenkusi Unę Narkūnaitę (1:06:28.1) ir Gabrielę Garbauskaitę (1:07:37.1).

Trumpesnėje distancijoje (400 m + 10 km + 2,5 km) tarp vyrų laimėjo Oskaras Grigonis (30:38.8), tarp moterų – Ugnė Paurytė (33:57.7). Trumpiausią distanciją (200 m + 5 km + 1 km) laimėjo Evertas Pikšenis (16:55.9) ir Darja Gubina (17:46.9).

Estafetėje (2,5 km + 10 km + 2,5 km) geriausia buvo „Team Belekokia“ (33:30.9).