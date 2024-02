„Panevėžio“ gynybos grandį papildė patyręs slovakas

Slovakas profesionalo karjerą pradėjo gimtojo miesto „Trenčin“ gretose, taip pat savo šalyje atstovavo „Senica“ ir „Žilina“ ekipoms. Be to, trumpai buvo išvykęs į Belsko Bialos „Podbeskidzie“ komandą Lenkijoje.

2018 metais iš „Žilina“ R. Mazaną išpirko Vigo „Celta“ – iš Ispanijos ekipos jis buvo skolinamas „Venezia“ bei „Tenerife“ klubams. 2020–2021 metais slovakas gynė dviejų Čekijos komandų garbę – „Mlada Boleslav“ ir „Karvina“.

Po to gynėjo karjera pasuko į Limasolio AEL, o nuo 2022 metų rugsėjo futbolininkas vilkėjo Pazardžiko „Hebar“ ekipos marškinėlius, paskutinį mačą Bulgarijos pirmenybėse sužaisdamas vasario viduryje. Savo šalies rinktinėje R. Mazanas rungtyniavo 11-oje susitikimų, be to, atstovavo jaunimo komandoms.

REKLAMA

REKLAMA

„Didele motyvacija atvykti į „Panevėžį“ tapo pastebėjus, kad klubas praėjusiais metais tapo čempionu. Manau, kad mūsų laukia panašus sezonas ir taip pat norėčiau padėti komandai sėkmingai pasirodyti Europoje.

REKLAMA

Mano tikslai – sunkiai dirbti, jog žaisčiau startinėje sudėtyje ir su komanda pasiekčiau gerus rezultatus. Manau, „Panevėžys“ turi gerą komandą su geru treneriu, noriu tobulėti ir suteikti patirties“, – fk-panevezys.lt svetainei pasakojo R. Mazanas.

Artimiausias rungtynes „Panevėžys“ žais vasario 25 dieną, sekmadienį. Vilniaus „Sportimos“ manieže nuo 18.15 val. prasidės „TOPsport LFF Supertaurės“ dvikova su Vilniaus rajono „TransINVEST“ futbolininkais.