Sportas

„Panathinaikos“ papildė aukštaūgis iš NBA

2025-08-05 16:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-05 16:52

Atėnų „Panathinaikos“ oficialiai papildė NBA paliekantis vidurio puolėjas Richaunas Holmesas.

Richaunas Holmesas | „X“ nuotr.

Atėnų „Panathinaikos“ oficialiai papildė NBA paliekantis vidurio puolėjas Richaunas Holmesas.

0

R. Holmesas NBA rungtyniavo nuo 2015 m., kai Filadelfijos „76ers“ jį pasirinko 47-uoju šaukimu naujokų biržoje.

Per karjerą jis žaidė „76ers“, Fynikso „Suns“, Sakramento „Kings“, Dalaso „Mavericks“ ir Vašingtono „Wizards“ komandose.

NBA jis vidutiniškai rinko po 8,5 taško, atkovojo 5,3 kamuolio ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą per 19 žaidimo minučių.

2024–2025 m. sezone atstovaudamas „Wizards“ aukštaūgis sužaidė 31 rungtynes, per kurias pelnė po 7,4 taško, atkovojo 5,7 kamuolio ir atliko 1,4 perdavimo.

