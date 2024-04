„Panathinaikos“ centras apkaltino „Crvena Zvezda“ tyčia pralaimėjus rungtynes

Šį Turkijos klubo pergalė lėmė tai, kad į įkrintamąsias šansus patekti prarado Milano „Olimpia“ ir kitas Belgrado klubas – „Partizan“. Pačiai „Crvena Zvezda“ šios rungtynės nieko nebelėmė.

Kaip ir buvo galima tikėtis, po rungtynių pasigirdo ir ne itin pozityvių atsiliepimų. Viena iš jų socialiniuose tinkluose pasidalino ir pernai „Partizan“ gretose rungtyniavęs „Panathinaikos“ puolėjas Mathiasas Lessortas.

Krepšininkas sureagavo į „Partizan“ žaidėjo Kevino Punterio žinutę „X“ platformoje, kurioje jis rašė, kad „Tai akivaizdu“. Galima nuspėti, kad amerikietis turėjo omenyje, kad kitas Belgrado klubas rungtynes pralaimėjo specialiai.

Su tuo sutikęs M. Lessortas rašė: „Tai juokinga. Apgaudinėjimas niekada neduos nieko gero. Karma yra kalė“.

