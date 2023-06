Pamatykite patys: absurdiška 48-osios pasaulio raketės klaida

Y.Hanfmannui laimėti nesutrukdė net ir absurdiška klaida. Vokietis atliko gerą padavimą ir P.Cachinas tik vargais negalais sugebėjo atmušti kamuoliuką. Argentinietis jau buvo nuleidęs rankas ir manė, kad taškas jau pralaimėtas, tačiau Y.Hanfmannas nevykusiai bandė pataikyti į kamuoliuką ir dar kliudė tinklą, taip automatiškai pralaimėdamas tašką.

Vokiečiui po šios situacijos beliko ironiškai šypsotis.

Yannick Hanfmann tries to reach over the net without touching it to close out a point against Pedro Cachin



He ends up slapping the net anyways and losing the point 😂



The life of a professional tennis player.



These guys have done it all.



pic.twitter.com/2H7QZNuieB

