Pamatykite: įspūdingas Femke Bol finišas atnešęs Nyderlandų komandai auksą olimpinėse žaidynėse

Finale iš atrankoje pasaulio rekordą pagerinusių amerikiečių titulą atėmė puikus Femke Bol finišas.

Kurį laiką F. Bol laikėsi ketvirtoje pozicijoje, tačiau netrukus ji pademonstravo puikų spurtą aplenkdama visas savo varžoves ir išplėšdama Nyderlandų komandai auksą.

Pergalę olandai iškovojo užfiksavę 3 min. 7,43 sek. rezultatą . Iki pasaulio ir olimpinio rekordo jiems pritrūko vos 0,02 sek.

Nyderlandų komandą sudarė Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Kleinas Ikkinkas ir F. Bol.

Sidabrą šioje rungtyje iškovojo JAV komanda, o bronzą Didžioji Britanija.

