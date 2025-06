Palmeiras po audros dramų iškovojo pergalę ir pakilo į FIFA Pasaulio klubų taurės A grupės lyderius

A grupėje į pirmąją poziciją įsiveržė „Palmeiras“. Brazilai 2:0 nugalėjo „Al Ahly“ komandą.

Pirmajame kėlinyje nė viena komanda nesusikūrė nieko pavojingo, o esminiu tapo epizodas 37-ąją minutę. „Palmeiras“ saugas Raphaelis Veiga prieš save išvydo raudoną kortelę. Tiesa, po VAR peržiūros teisėjas nusprendė bausmę sušvelninti parodant jam geltoną kortelę.

Po pertraukos „Al Ahly“ atsidūrė besivejančių vaidmenyje po nelaimės prie savo vartų. Po standartinės situacijos Wessamas Abou Ali galva nukreipė kamuolį į savo vartus.

Sužaidus beveik valandą Flaco Lopezas greitoje atakoje pabėgo vienas prieš vartininką ir padvigubino savo komandos pranašumą.

59' GOAL! A killer counter from @Palmeiras and Flaco Lopez is there to make it 2-0! 🔥



