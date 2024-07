Pagaliau olimpinėse žaidynėse startavusį Rytį Jasiūną iš vėžių išmušė varžovas: „Tai psichologiškai pakenkė“

Primename, kad sekmadienį dėl per menko vėjo buriuotojams startuoti nepavyko.

Pirmąsias lenktynes laimėjo prancūzas Nicolas Goyard (3:56 min.). Jis 10 sek. aplenkė italą Nicolo Reiną ir 11 sek. – daną Johaną Soe. R. Jasiūnas pralaimėjo 46 sek. ir buvo 16-as.

„Įvyko vienas plaukimas šiandien mums, teko jo laukti tikrai netrumpai – vakar visą dieną, šiandien ilgai laukėme. Aš to tikrai per daug nesureikšminu, jis yra ganėtinai įprastas ir išėjo man susidoroti. Labai smagu vėl išplaukti, parodyti, kad mes galime plaukti, ne tik sėdėti ant kranto“, – kalbėjo R. Jasiūnas.

Pirmąjį startą buriuotojams pavyko įgyvendinti, tačiau ir ten be šiokių tokių nesklandumų nebuvo apsieita.

„Tam plaukime, kuris įvyko, iš pradžių buvo pirmas startas, kuriame labai gerai startavau. Bet to starto metu brazilas ir olandas startavo per anksti, o brazilas kaip tik startavo žemiau manęs. Psichologiškai labai sunku, kai matai, kad šalia esantis kitas atletas išsiveržia 5 m į priekį, o 5 m pas mus labai daug ką lemia.

Reikia turėti pakankamai to pasitikėjimo savimi, kad bandyt su juo startuoti, kad bandyti uždengti jo vėją ir nestartuoti anksčiau, o tai yra labai, labai sudėtinga. Man tai pavyko, bet žinojau, kad jis buvo šiek tiek prieš mane. Tas man, sakyčiau, psichologiškai pakenkė sekančiam plaukimui.

Kai tą pirmą plaukimą restartavome, aš tada galvojau, kad praeitą plaukimą, kad ir idealiai startavau, bet buvo šiek tiek per daug rizikos. Per dieną olimpiados nelaimėsi, bet su per ankstyvais startais tikrai gali. Startavau saugiau šiek tiek, bet deja, tai buvo per saugu“, – starto subtilybes apibūdino lietuvis.

Vėliau būtent dėl to „per saugaus“ starto buriuotojas šiek tiek atsiliko, o tuo pasinaudojo varžovas buvęs už jo. Visgi R. Jasiūnas pasakojo, kad saugiu plaukimu pavyko šiek tiek pagerinti savo poziciją.

„Iki pirmo ženklo atpaukiau tikrai ganėtinai prastoje pozicijoje. Po to buvo svarbu nebandyti eiti „va bank“ ir nuplaukti, kur tik galiu daugiau pralošt. Reikėjo atsikovoti metrą po metro, kas man pavyko.

Einant prie finišo sugebėjau aplenkti arentinietį ir pakilti į 16 vietą. Rezultatas nėra puikus, bet jis nėra ir prastas. Esu puikiai pasirengęs tęsti lenktynes ir kitomis dienomis“, – sakė jis.

Kiek vėliau buvo duotas ir antrasis startas, tačiau čia ir vėl – sportininkams pritrūko vėjo. Antrųjų lenktynių startas irgi buvo duotas, tačiau nutrauktas eigoje. Daugiau lenktynių šiandien nebeįvyks, nors jų pirmadienį buvo planuotos net penkerios.

„Buvo duotas ir antras startas ir kažkur ties apatiniu ženklu, buvau madažug 12-13 vietoje, bet palei paskutinį ženklą vėjo visiškai neliko, visi sustojome ir niekur nejudėjome. Todėl tas lenktynes ir atšaukė. Daugiau startų nepavyko duoti“, – reziumavo olimpietis.

Rytoj prognozė atrodo jau žymiai optimistiškenė – turėtų pūsti apie 11-12 mazgų vidutinis vėjas.