Pacers iškovojo pergalę prieš Cavaliers ir pateko į Rytų konferencijos finalą

Tyrese‘as Haliburtonas pelnė 31 tašką, Pascalis Siakamas pridėjo 21.

Donovanas Mitchellas vedė „Cavaliers“ su 35 taškais. Evanas Mobley pridėjo 24 taškus ir atkovojo 11 kamuolių.

Klivlando klubas pirmame etape be vargo „sausai“ eliminavo Majamio „Heat“, tačiau greitą tempą diktavusi „Pacers“ komanda jiems tapo per dideliu iššūkiu. Indianos klubas antrąją seriją iš eilės laimėjo per penkerias rungtynes.

Ketvirtąją vietą konferencijoje užėmusi „Pacers“ dabar laukia varžovo iš serijos tarp Bostono „Celtics“ ir Niujorko „Knicks“, kurioje „Knicks“ pirmauja 3:1. Penktosios rungtynės vyks trečiadienį Bostone.

Šiose rungtynėse „Pacers“ sugrįžo po 19 taškų deficito pirmajame kėlinyje ir perėmė iniciatyvą po pertraukos, laimėdami visas trejas rungtynes Klivlande. Tai – pirmas kartas nuo 2005-ųjų serijos prieš „Celtics“, kai Indianos komanda atkrintamosiose laimėjo tris rungtynes išvykoje.

„Cavaliers“ pirmą kartą istorijoje pralaimėjo tris namų rungtynes vienoje atkrintamųjų serijoje.

Antrajame kėlinyje Klivlandas pirmavo 44:25. Tačiau T. Haliburtono iniciatyva skirtumas iki ilgosios pertraukos mažėjo iki keturių taškų. Trečiajame ketvirtyje Indianos komanda realizavo 14 metimų iš 22, įskaitant keturis tritaškius ir po 12 minučių pirmavo 85:76.

Per tą ketvirtį „Cavaliers“ pataikė vos 7 metimus iš 26.

Nors D. Mitchellas dar sumažino atsilikimą iki trijų taškų pataikydamas tritaškį likus 1:27, „Pacers“ uždarė rungtynes pelnydami 8 iš paskutinių 10 taškų.

„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 35 (4/12 dvit., 4/13 trit., 9 atk. kam., 4 per. kam.), Evanas Mobley 24 (7/10 dvit., 11 atk. kam.), De'Andre Hunteris 12 (3/8 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Darius Garlandas 11 (4/10 dvit., 0/6 trit., 4 atk. kam., 5 kld.), Jarrettas Allenas 9 (4/6 dvit., 4 atk. kam.), Ty Jerome 8, Deanas Wade 4 (6 atk. kam.), Isaac Okoro 2.

„Pacers“: Tyrese Haliburtonas 31 (4/5 dvit., 6/10 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld.), Pascalis Siakamas 21 (6/15 dvit., 2/5 trit., 8 atk. kam., 5 rez. perd.), Andrew Nembhardas 18 (4/5 dvit., 3/6 trit., 6 rez. perd.), Aaronas Nesmithas 13 (4/7 dvit., 1/7 trit., 13 atk. kam.), Mylesas Turneris 10 (2/5 dvit., 7 atk. kam., 4 blk.), Thomas Bryantas 9 (3/5 dvit.), Obi Toppinas 5, Bennedictas Mathurinas 4, Benas Sheppardas 3.