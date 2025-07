Paaiškėjo visi FIFA pasaulio klubų taurės ketvirtfinalio dalyviai

Kokybės skirtumas tarp komandų pasimatė jau 14-ą minutę, kai Karimas Adeyemi puikiu perdavimu kulnu išvedė S. Guirassy vieną prieš vartininką, o šis nesuklydo – 1:0.

14' DORTMUND ARE ON TOP 🔥 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BVBCFM pic.twitter.com/IBW2WSD5gd

Vos po kelių akimirkų „Monterrey“ buvo arti išlyginto rezultato: Jesuso Coronos smūgis-skersas kliudė išorinę virpsto pusę, o Nelsono Deossos smūgį atrėmė Gregoras Kobelis.

„Borussia“ atsakė jau 24-ą minutę, kai rezultatas tapo 2:0. Vėl puikiai sužaidė K. Adeyemi, o S. Guirassy, iššokęs vienas prieš vartus, šaltakraujiškai pasiuntė kamuolį į kampą.

2️⃣ goals in 1️⃣ half for Serhou Guirassy @Guirassy_19 @BlackYellow pic.twitter.com/UfLs0IedBA

Gvinėjos puolėjas toliau atrodė nesulaikomas – 32-ą minutę jis vos nepasižymėjo trečią kartą, kai tik per plauką nesusistabdė kamuolio po tikslaus Jobe'o Bellinghamo perdavimo.

Po pertraukos vaizdas pasikeitė. Vos po trijų minučių nuo antrojo kėlinio pradžios „Monterrey“ grįžo į kovą – jau du įvarčius šiame turnyre pelnęs Germanas Berterame dar kartą nuginklavo vartininką smūgiu galva iš arti.

48' Germán Berterame gets one back for Monterrey



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BVBCFM pic.twitter.com/jYhxTaVbfT

REKLAMA

REKLAMA