Paaiškėjo revanšinės Usyko ir Fury kovos data – kausis dar šiais metais

„Revanšinė neginčijamo čempiono Olesandro Usyko ir čempiono Tysono Fury kova vyks 2024 m. gruodžio 21 d. Pasaulis vėl turės progą stebėti istorinę kovą. Mes ir toliau liekame įsipareigoję bokso fanams pasiūlyti geriausias kovas. Tikimės, kad jūs mėgausitės reginiu“, – teigė Saudo Arabijos ministras Turki Alalshikhas.

May 29, 2024

Pirmoji bokso žvaigždžių kova dėl keturių organizacijų (WBC, WBO, WBA ir IBF) diržų bei absoliutaus čempiono titulo vyko gegužės 18 d.

Tąkart O. Usykas po intriguojančios kovos ir skirtingo teisėjų sprendimo 115-112, 113-114 ir 114-113 nugalėjo T.Fury ir ne tik išrašė jam pirmą pralaimėjimą, tačiau prie jau turimų WBO, WBA ir IBF čempiono diržų pridėjo T.Fury turėtą WBC čempiono titulą bei tapo pirmuoju neginčijamu sunkiasvorių čempionu keturių diržų eroje.

Prieš revanšinę kovą daugiausiai klausimų kyla dėl IBF organizacijos. Kroatas Filipas Hrgovičius jau seniai yra privalomasis O.Usyko varžovas, bet progos kautis dėl diržo vis negauna.

Dar neseniai beveik niekas neabejojo, kad IBF atims diržą iš O.Usyko dėl to, kad šis nesikauna su F.Hrgovičiumi, bet dabar ukrainietis griebėsi paskutinio šiaudo ir oficialiai kreipėsi į IBF tarybą su prašymu padaryti dar vieną išimtį dėl revanšinės kovos su T.Fury.

„IBF taisyklės numato galimybę čempionui paprašyti išimties ir nukelti kovą prieš privalomąjį varžovą. Bet kuris čempionas turi teisę to prašyti. Tada direktorių taryba rinksis į posėdį ir svarstys, ar tą prašymą patenkinti“, – kalbėjo IBF prezidentas Darylas Peoplesas.

IBF iš kitų bokso organizacijų išsiskiria savo griežtumu. Ji pirmoji atėmė diržą iš Terence‘o Crawfordo, o neseniai Sauliui Alvarezui liepė kautis prieš Williamą Scullą, nors tos kovos meksikietis nenori.