Paaiškėjo priežastys, kodėl „Trail Blazers“ atleido savo pagrindinį centrą

Ekipa atleido pagrindinį savo vidurio puolėją, tačiau dabar ima aiškėti tokio sprendimo priežastys.

„Trail Blazers“ vadovai taip pasielgė dėl krepšininko netinkamo elgesio, kuris nesikeitė sezono metu.

Pasak pranešimų, aukštaūgis nuolat vėluodavo į komandos skrydžius ar treniruotes. Maža to, praleidinėdavo atsistatymo treniruotes, trankydavo į kėdes, kai būdavo pakeičiamas rungtynių metu. Be to, nevaldydavo emocijų rūbinėje, ištikdavo pykčio priepuoliai, kai būdavo trenerio pasodintas ant suolo dėl pastangų nerodymo.

Toks Portlando ekipos ėjimas jai padėjo sutaupyti pinigų ir leis patikėti žaidimo minutes jauniems tobulėjantiems aukštaūgiams.

Laisvuoju agentu tapęs 26 metų 213 cm ūgio D. Aytonas yra siejamas su Los Andželo „Lakers“ komanda.

Praeitą sezoną krepšininkas per vidutiniškai 30 minučių fiksavo 14,4 taško, 10,2 atkovoto kamuolio ir 1 blokuoto metimo vidurkius.