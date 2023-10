Paaiškėjo Lietuvos plaukikų uždarbiai pasaulio taurės etapuose – daugiausiai susižėrė Rapšys

Jis paskutiniame etape savaitgalį Budapešte laimėjo sidabrą 200 m plaukime laisvuoju stiliumi, o bronzos medalius iškovojo 400 m plaukime laisvuoju stiliumi bei 200 m kompleksiniame plaukime.

Lietuvis šiame etape surinko 46,7 įskaitinio taško, tarp vyrų užėmė 6-ą vietą ir pelnė 5400 JAV dolerių. Tiek pat lietuvis uždirbo ir antrajame etape Atėnuose, o geriausias jam buvo pirmasis etapas Berlyne, kur D.Rapšys už 3-ią vietą tarp vyrų gavo 8000 JAV dolerių.

Bendroje viso sezono įskaitoje D.Rapšys su 153,8 tšk. buvo 5-as. Už tai jam atiteko papildoma 14 000 JAV dolerių premija. Taigi, per visą sezoną lietuvis uždirbo 32 800 JAV dolerių.

Tas uždarbis galėjo būti ir didesnis, jei D.Rapšys Budapešte būtų laimėjęs bent vieną iš „trigubų karūnų“ plaukimuose laisvuoju stiliumi. Kiekviena „triguba karūna“ garantavo 10 tūkst. JAV dolerių premiją.

Andrius Šidlauskas bendroje sezono įskaitoje su 42,7 taško užėmė 35-ą vietą, o Erikas Grigaitis su 9,1 tšk. buvo 109-as.

Absoliučiu čempionu tapo kinas Qinas Haiyangas. Jis buvo geriausias visuose etapuose, tad natūralu, kad jis užėmė pirmą vietą ir sezono įskaitoje su 175,4 tšk. Už jo liko italas Thomas Cecconas (167,9) bei Matthew Satesas (166,8) iš Pietų Afrikos Respublikos.

Q.Haiyangas už 3 laimėtus etapus gavo 36 tūkst. JAV dolerių, už tris „trigubas karūnas“ – 30 tūkst. ir už absoliutaus čempiono titulą – 100 tūkst. Jis per sezoną iš viso uždirbo 166 tūkst. JAV dolerių.

Rūta Meilutytė, kuri dėl ligos galėjo dalyvauti tik 2 etapuose iš 3, su 70,2 tšk. bendroje sezono įskaitoje buvo 25-a. Jai atiteko 4100 JAV dolerių. Absoliučia sezono čempione tapo australė Kaylee McKeown (177,4), antra buvo Siobhan Bernadette Haughey (166,4) iš Honkongo, trečia – kinė Yufei Zhang (166,2).

K.McKeown už 3 laimėtus etapus gavo 36 tūkst. JAV dolerių, už tris „trigubas karūnas“ – 30 tūkst., už du pasaulio rekordus – 20 tūkst. ir už absoliučios čempionės titulą – 100 tūkst. K.McKeown uždarbis šių metų pasaulio taurės sezone buvo pats didžiausias – 186 tūkst. JAV dolerių.

Bendrą šio sezono pasaulio taurės varžybų prizų fondą sudarė 1,196 mln. JAV dolerių.

Congratulations to our overall #Swimming World Cup 2023 winners 👏



🇦🇺Kaylee Mckeown & 🇨🇳Qin Haiyang #UnitedbyRacing pic.twitter.com/d3EYxL6Z86