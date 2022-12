Paaiškėjo, kiek uždirbs Ronaldo gindamas Saudo Arabijos klubo garbę

Po tokių naujienų ESPN atskleidė, jog vienas geriausių visų laikų futbolininkų per metus uždirbs 200 mln. JAV dolerių.

Portugalijos futbolininko atlyginimas ginant Saudo Arabijos klubo garbę:

• C. Ronaldo per vienerius metus uždirbs 200 mln. JAV dolerių

• Per vieną mėnesį savo kišenes papildys po 16,6 mln. JAV dolerių

• Per vieną dieną uždirbs po 548 tūkst. JAV dolerių

• Per vieną valandą atlyginimas sieks 22,883 tūkst. JAV dolerių

• Per vieną minutę: 380 JAV dolerių, o per vieną sekundę: 6,34 JAV dolerio

Cristiano Ronaldo's reported contract at Al-Nassr will see him earn $548k a day 😳💰 pic.twitter.com/AFBVFP7Uel