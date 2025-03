Paaiškėjo, kada Aurimas Mockus sulauks pagalbos: Australijos lietuvių bendruomenė – susirūpinusi

Šalies naujienų portalai skelbia, kad šiuo metu irkluotojas iš Lietuvos Aurimas Mockus yra vis dar tebeieškomas, o jo paieškai pasitelkti net du orlaiviai.

Taip pat Australijos jūrų saugumo tarnyba (AMSA) išplatinto nuotrauką su į cikloną „Alfred“ patekusia valtimi „Kuršis“.

Vakar „7 News Queensland“ apie 23 val. Lietuvos laiku paskelbė, kad Lietuvio iš Brisbano gelbėti išvyko karinių jūrų pajėgų laivas „HMAS Choules“.

Australų naujienų portalas „The Guardian“ skelbia, kad šis 16 tūkst. tonų sveriantis laivas A. Mockų turėtų pasiekti tik pirmadienio rytą vietos laiku (Lietuvos laiku pirmadienio popietę).

„Šiuo metu Australijos karinis laivas plaukia Aurimo link. Prognozuojama, kad sekmadienio vakarą arba pirmadienio rytą (Australijos laiku, kuris nuo Lietuvos laiko skiriasi 8 valandomis) jis pasieks Aurimo buvimo vietą ir išgelbės keliautoją“, – rašoma kranto komandos pranešime.

AMSA pasidalino nuotraukomis, kuriose matomas ciklonas ir A. Mockui tenkantys iššūkiai įveikiant didžiules bangas. Jis šiuo metu plaukia Koralų jūra link Australijos krantų, o jo kelionės tikslas – Brisbano miestas.

„Vėlų penktadienio vakarą gavome avarinio švyturio signalą iš vandenyne plaukiančio irkluotojo, bandančio irkluoti iš San Diego į Australiją, kuris pakliuvo į cikloną Alfredas prie Kvinslando krantų. Irkluotojas – Lietuvos pilietis Aurimas Mockus laive „Kuršis“. Sąlygos vietovėje yra klastingos – vėjas siekia iki 100 km/h ir jūra smarki. Pavedėme AMSA Kernse ir Esendone įsikūrusiam paieškos ir gelbėjimo orlaiviui „Challenger“ bei jūrų patruliniam orlaiviui P8-A Poseidon šią užduotį, kurie užmezgė radijo ryšį su irkluotoju“, – apie su lietuviu užmegztą ryšį skelbė AMSA.

Pats A. Mockus apie savo būklę neinformuoja ir dvi dienas iš eilės jo socialinių tinklų paskyra yra neaktyvi.

„The Guardian“ praneša, kad lietuvis yra per 90 km atstumą į vakarus nuo atogrąžų ciklono, kur bangos siekia 5-7 metrus.

