P.Labutis pulo „Premier“ lygoje – 11-as

Lietuvis 4:5 pralaimėjo amerikiečiui Shane‘ui van Boeningui , 5:3 nugalėjo vietnamietį Bui Truongą Aną , 3:5 nusileido filipiniečiui Johannui Chua , 2:5 – Aloyssiui Yappui iš Singapūro, 0:5 – ispanui Francisco Sanchezui Ruizui , 4:5 – albanui Kledio Kaciui , 2:5 – vokiečiui Moritzui Neuhausenui , 5:3 įveikė vietnamietį Duongą Quocą Hoangą , 5:2 – Robbie Capito iš Honkongo, 5:3 – britą Jaysoną Shaw , 3:5 pralaimėjo amerikiečiui Tyleriui Styeriui , 3:5 – bosniui Sanjinui Pehlivanovičiui , 5:2 nugalėjo filipinietį AJ Manasą , 5:4 – albaną Eklentą Kacį ir 4:5 pralaimėjo Indonezijos atstovui Edwardui Koyongianui .

