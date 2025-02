„Olympiakos“ įveikė paryžiečius jų pačių mėgiamu stiliumi

Svečiai ėmė tolti dar pirmajame kėlinyje ir tai padarė po atkarpos 7-0, o skirtumas tapo dviženklis (18:7).

17 taškų ir 20 naudingumo balų savo sąskaitoje po dviejų kėlinių turėjęs Sasha Vezenkovas buvo karštas nuo mačo pradžios ir padėjo anksti savo ekipai susikrauti 18 taškų persvarą 28:10.

🤯 Sasha Vezenkov is on a HEATER scoring 17 points in the first quarter against Paris! pic.twitter.com/yQ3X1PosUv