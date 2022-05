„Olympiacos“ strategas pripažintas geriausiu Eurolygos sezono treneriu, naudingiausias žaidėjas – Šaro auklėtinis

G. Bartzokas su „Olympiacos“ ekipa pateko į Eurolygos finalinį ketvertą, kuriame rytoj susitiks su Stambulo „Anadolu Efes“. Specialistas šį prizą atsiėmė pirmą kartą karjeroje. Reguliariajame sezone Pirėjo ekipa užėmė antrąją vietą (19/9).

Ant scenos Belgrade žengė ir Rokas Jokubaitis. „Barcelonos“ įžaidėjas atsiėmė „Kylančios žvaigždės“ prizą.

Individualius prizus taip pat gavo geriausiai besiginantis turnyro krepšininkas Kyle‘as Hinesas ar rezultatyviausias žaidėjas Vasilije Micičius.

Ceremonijoje paaiškėjo ir naudingiausias Eurolygos krepšininkas. Juo tapo Šaro auklėtinis Barselonoje Nikola Mirotičius.

Jis vidutiniškai per mačą šiame sezone renka 16,6 taško, atkovoja 5,1 kamuolio ir renka 19,4 naudingumo balo.

The 2021-22 MVP of the Season is Nikola Mirotic 🏆



An outstanding season for the @FCBbasket man 👏 pic.twitter.com/eWs7p0kuma