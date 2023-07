„Olympiacos“ palieka vienas lyderių Sloukas

Abi pusės bandė derėtis dėl kontrakto pratęsimo, bet susitarimo nerado ir įžaidėjas palieka Pirėjų, kur žaidė pastaruosius tris sezonus.

Skelbiama, kad K.Sloukui pasiūlymus jau pateikė Stambulo „Fenerbahče“ ir Belgrado „Partizan“ ekipos. „Eurohoops“ praneša, kad K.Sloukas greičiausiai pasirašys dvejų metų sutartį su „Fenerbahče“.

Ten jis jau yra žaidęs 2015–2020 metais.

K. Sloukas praėjusiame Eurolygos sezone per mačą vidutiniškai pelnydavo po 10,7 taško, atkovodavo po 2,2 kamuolio, atlikdavo po 5,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 14,8 naudingumo balo.

🙏🏽 @kos_slou thank you warmly for everything you have offered to Olympiacos BC these past three years and for your great contribution for winning five titles and the qualification to two consecutive Final Fours. We wish you all the best in your career. #OlympiacosBC pic.twitter.com/1j4fdK7aQ2

