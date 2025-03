Olimpinį kelialapį Lietuvai iškovojusi Variakojytė: „Deja, aš dar nežinau, kaip bus atrinkta ta čiuožėja, kuri vyks į žaidynes“

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Lietuvos laiku savo pasirodymą užbaigė 17-metė Meda Variakojytė. Laisvojoje programoje lietuvė pelnė 88,83 balo ir bendroje įskaitoje su 139,81 balo užėmė 24-ą vietą. Sportininkė Lietuvai iškovojo kelialapį į 2026 m. olimpiadą, bet dar pati nežino, kaip bus atrinkta ta čiuožėja, kuri Lietuvai atstovaus žaidynėse.

„O, Dieve, buvo nuostabu, kai sužinojau, kad patekau į finalą. Nežinau, kaip man tai pavyko. Viską nulėmė 0,01 balo skirtumas, tad sėkmė tikrai buvo mano pusėje, bet, tuo pačiu, teko įdėti ir daug sunkaus darbo, kad galėčiau pasiekti tokį rezultatą.

Deja, aš dar nežinau, kaip bus atrinkta ta Lietuvos čiuožėja, kuri vyks į olimpiadą, bet, žinoma, kitam sezonui pasiruošiu kaip įmanoma geriau ir atiduosiu visas jėgas.

Šiandien įtampos netrūko – kadangi patekau į finalą, tai norėjau įrodyti, jog vietos čia nusipelniau. Buvo nuostabu vėl pasirodyti tokiai didelei žiūrovų miniai“, – „Golden Skate“ sakė M. Variakojytė.

Meda Variakojyte 🇱🇹 88.83 / 139.81



"Oh my God, it was so amazing when I found out that I actually made the final. I don't know how I did it. Also making it by 0.01, of course, it was a little bit of luck, but also the result of hard work.

