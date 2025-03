OHL Baltijos čempionato apžvalga: tobulas „Hockey Punks“ mėnuo ir rekordai

Vasaris galutinai užtvirtino pirmųjų trijų OHL Baltijos čempionato komandų likimą. Pirmoje vietoje reguliarųjį sezoną baigs „MOGO/RSU“, antroje „Zemgale/LBTU“, o už latvių įsitaisys „Panter“ iš Estijos.

Tuo tarpu kovoje paskutinės vietos atkrintamosiose varžybose dar niekas neaišku. Iki tol užtikrintai ketvirtoje vietoje žengę „Prizma“ atstovai savo progomis nepasinaudojo ir juos pasivijo „7bet-Hockey Punks“. Vos tašku nuo šių ekipų atsilieka ir savo vilčių dar nelaidoja ir Elektrėnų „Energija“.

Tuo tarpu paskutinėje pozicijoje lygoje liks „HS Riga“, kuri jau nebeturi vilčių pavyti kitas komandas.

Rekordai. Tobulą mėnesį turėję Vilniaus „7bet-Hockey Punks“ ledo ritulininkai pasiekė ne vieną lietuvių rekordą OHL Baltijos ledo ritulio čempionate. Jie laimėjo net 7 rungtynes iš eilės taip užfiksavę ilgiausią pergalių seriją, o be to tapo pirmuoju Lietuvos klubu, kuris per vieną mėnesį neprarado nė taško.

Tvarkaraštis. Kovoje dėl vietos atkrintamosiose varžybose „7bet-Hockey Punks“ viską laiko savo rankose: jiems vis dar liko 5 rungtynės, kai konkurentai jų sužais kur kas mažiau („Prizma“ - 3, „Energija“ - 1). Tiesa, net 4 iš 5 rungtynių jiems liko su dviem lygos lyderiais, tad realu, kad dvikovoje su „HS Riga“ vilniečiams bus būtina pergalė, nes „Prizma“ ir „Energija“ dar žais tarpusavyje ir viena iš jų tikrai papildys savo taškų sąskaitą.

Nepramušamas. Vasarį prie „7bet-Hockey Punks“ pergalių nemažai prisidėjo ir sėkmingas jų vartininkų žaidimas. Bene labiausiai savo pasirodymais išsiskyrė Simas Baltrūnas. Jis vienu metu įvarčio nepraleido net 121 žaidimo minutę iš eilės, pasiekdamas ir pirmąsias „pankų“ sezono „sausas“ rungtynes.

Latvių dominavimas. Tarp rezultatyviausių lygos žaidėjų dominuoja latviai, o į dešimtuką prasibrovė tik po vieną „Energijos“ ir „7bet-Hockey Punks“ žaidėją. 9-10 pozicijas užima Tadas Kumeliauskas ir Ilja Četvertakas, surinkę atitinkamai 32 ir 31 rezultatyvumo balus.

Geriausias puolimas mažumoje. Šį sezoną niekas neprilygsta Elektrėnų „Energijai“ pagal jų puolimą mažumose. Iš viso jie ant ledo turėdami žaidėjo deficitą jau pelnė 10 įvarčių - daugiausiai lygoje. Būtent mažumoje pelnyti du įvarčiai leido jiems iškovoti svarbią pergalę prieš „Prizma“, kuri išlaikė jų viltis patekti į atkrintamąsias varžybas.

Problemos mažumoje. Jei „Energija“ turi kuo džiaugtis dėl savo žaidimo mažumose, tai „7bet-Hockey Punks“ ir toliau šiuo aspektu pasigirti negali. Jie yra vienintelė įvarčių mažumoje dar nepelniusi komanda, o be to praleido daugiausiai oponentų įvarčių (40).

Snaiperis. Vasarį „Energijos“ puolėjas Aivaras Bendžius prie savo sąskaitos pridėjo dar šešis įvarčius. Pagal pelnytus įvarčius (17) jis visoje lygoje dabar nusileidžia tik kartą daugiau pasižymėjusiems „Mogo“ lyderiams Elviui Želubovskiui ir Gintui Meijai.

Dausmingiausias. Nors „Energija“ šiemet yra daugiausiai lygoje baudos minučių gavusi komanda, jie savo gretose turi ir drausmingiausią lygos žaidėją. Per 31 rungtynes Karolis Krasilnikovas prasižengė vos kartą, o tokio pasiekimo neturi nė vienas kitas bent 25 rungtynes sužaidęs ledo ritulininkas.

Čempionai. Paskutiniai OHL Baltijos ledo ritulio čempionato reguliaraus sezono susitikimai gali lemti ir Lietuvos čempiono titulo likimą. Jei vienai iš Lietuvos komandų pavyks patekti į atkrintamąsias varžybas, jie bus paskelbti šalies čempionai. Jei abiejų komandų žygis pasibaigs po reguliaraus sezono, komandos stos į papildomą seriją iki 3 pergalių.

Finišas. OHL Baltijos ledo ritulio čempionato reguliarusis sezonas finišuos kovo 15-ąją dieną. Tuomet savo paskutines sezono rungtynes sužais ir „7bet-Hockey Punks“ bei Elektrėnų „Energija“.