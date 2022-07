Oficialu: Pochettino PSG klubo nebetreniruos

„L‘Equipe“ kiek anksčiau pranešė, jog specialistas iš Argentinos sutiko palikti klubą su sąlyga, jog gaus 10 milijonų eurų kompensaciją už likusius galioti sutarties vienerius metus.

Tuo tarpu Christophe‘as Galtieras jau patvirtino apie savo išvykimą iš „Nice“ ir artimiausiu perims iš M.Pochettino Prancūzijos komandos vairą.

Priminsime, jog M.Pochettino tapo PSG komandos vyriausiuoju treneriu 2021 metų sausio mėnesį.

Pastarasis 2021 metais regėjo, kaip „Lille“ iškovojo „Ligue 1“ čempionų titulą, tačiau praėjusiame sezone sugebėjo šį titulą susigrąžinti.

Paris Saint-Germain confirm that Mauricio Pochettino has ended his role at the Club.



The Club would like to thank Mauricio Pochettino and his staff for their work and wish them the best for the future. pic.twitter.com/Y7ef0qVLVh