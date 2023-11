Oficialu: paaiškėjo, kada dėl čempiono vardo kausis Tysonas Fury ir Oleksandras Usykas

Rijade kovą laimėjęs kovotojas taps pirmuoju neginčijamu sunkiasvorių čempionu nuo 1999 m., kuomet tokiu buvo britas Lennoxas Lewisas, kuris Las Vegase įveikė Evanderį Holyfieldą ir apgynė WBA, WBC ir IBF čempiono titulus.

Buvo planuojama, kad dvikova įvyks gruodžio 23-ią dieną, tačiau praėjusį mėnesį vyko sudėtinga T. Fury ir Franciso Ngannou dvikova, kuri sužlugdė šiuos planus, o vietoje to Rijade kovos sunkiasvoriai Anthony Joshua ir Deontay Wilderis, kurie susitiks atitinkamai su Otto Wallinu ir Josephu Parkeriu.

Nuo 2008 m. profesionalią karjerą pradėjęs T. Fury yra laimėjęs 34 kovas ir sykį kovą baigęs lygiosiomis.

O. Usykas per savo karjerą iškovojo 21 pergalę ir pralaimėjimų nepatyrė, o 14 savo kovų baigė nokautais. Paskutinį kartą jis kovojo rugpjūčio mėnesį, kai nokautu nugalėjo Danielį Dubois.

