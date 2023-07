Oficialu: „Man Utd“ gretas papildė Mountas

„Niekada nėra lengva palikti klubą, kuriame užaugai, bet „Man Utd“ man bus naujas, įdomus iššūkis kito mano karjeros etapo metu.

Žinau, kokią stiprią sudėtį ši komanda turi, nekantrauju, kada galėsiu būti jos dalimi ir padėti laimėti didžiausius trofėjus“, – kalbėjo M.Mountas.

Pasak šaltinių, „Raudonieji velniai“ sumokėjo „Chelsea“ komandai 55 mln. svarų sterlingų už 24 metų futbolininką.

Tuo tarpu papildomi 5 mln. svarų sterlingų siekiantys priedai priklausys nuo to, ar M.Mountas kartu su „Man Utd“ laimės Anglijos „Premier“ lygą, ar UEFA Čempionų lygą.

M.Mountas buvo pagrindinis šios vasaros „Man Utd“ vyriausiojo trenerio Eriko ten Hago taikinys. Tuo tarpu „Chelsea“ norėjo su šiuo žaidėju pratęsti kontraktą, tačiau susitarimo pasiekti taip ir nepavyko.

