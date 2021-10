Oficialu: „Barcelona“ klubas atleido trenerį Ronaldo Koemaną

Komandos vadovų kantrybė galutinai trūko po trečiadienio mačo su „Rayo Vallecano“, kurį katalonai pralaimėjo 0:1. Savaitgalį 1:2 buvo pralaimėta ir principiniam varžovui Madrido „Real“.

Per pirmąsias 10 rungtynių šalies čempionate „Barcelona“ surinko vos 15 taškų ir žengia devinta. Katalonai pralaimėjo ir du iš trijų mačų UEFA Čempionų lygos grupių etape.

R. Koemanas prie katalonų vairo stojo praėjusių metų rugpjūtį. Klubas išgyvena ne pačius geriausius laikus, kadangi yra kratomas finansinių bėdų, vasarą klubą paliko ir Lionelis Messi.

Dabar vienu iš favoritų perimti komandos vairą minimas legendins klubo saugas Xavi.

Jis dabar dabar treniruoja Kataro „Al Sadd“ klubą.

OFFICIAL: Ronald Koeman has been sacked by Barcelona. pic.twitter.com/1rUJnB1mSA