Nyderlandų rinktinė paskelbė, kokia sudėtis vyks į Pasaulio taurę

Nyderlandų rinktinė penktadienį oficialiai paskelbė sudėtį, su kuria varžysis netrukus Katare startuosiančiame 2022 m. pasaulio futbolo čempionate.

Vartininkai: Justinas Bijlowas, Andriesas Noppertas, Remko Pasveeras

Gynėjai: Virgilas Van Dijkas, Nathanas Ake, Daley Blindas, Jurrienas Timberis, Denzelis Dumfriesas, Stefanas De Vrij, Matthijsas De Ligtas, Tyrellas Malacia, Jeremie Frimpongas

Saugai: Frenkie de Jongas, Stevenas Berghuisas, Davy Klaassenas, Teunas Koopmeinersas, Cody Gakpo, Martenas de Roonas, Kennethas Tayloras, Xavi Simonsas.

Puolėjai: Memphis Depay‘us, Stevenas Bergwijnas, Vincentas Janssenas, Luukas de Jongas, Noa Langas, Woutas Weghorstas

