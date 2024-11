Nusileidimu į futbolo rūsį nusivylęs LFF prezidentas: „Pasitikėjimas treneriu nesuklibėjo“

Vienam geriausių visų laikų Lietuvos futbolininkų E. Jankauskui Tautų lyga toliau lieka lyg užkeikta – per pirmą etapą prie šalies rinktinės vairo inauguracinį turnyro sezoną Lietuva baigė su šešiais pralaimėjimais per šešerias rungtynes.

Istorija pasikartojo ir šįkart – Kiprą, Kosovą ir Rumuniją grupėje sutikę lietuviai demonstravo gan kokybišką futbolą, kėlė klausimus pajėgesniems varžovams, tačiau net ir lygiųjų užkabinti nesugebėjo.

Situacija galėjo būti ir kitokia, mat į paskutiniąsias dvejas rungtynes Kipre bei Kosove lietuviai vyko turėdami realias galimybes kovoti dėl išlikimo C divizione. Vis dėlto po pralaimėjimo kipriečiams Larnakoje 1:2 situacija komplikavosi, o galutiniai šansai išgaravo 0:1 kritus Prištinoje.

„Skamba nekaip, – tv3.lt situaciją komentavo LFF prezidentas E. Stankevičius. – Tikslas buvo būti C divizione, jame išlikti, tokį tikslą kėlė ir Vykdomasis komitetas. Taip, mūsų grupė buvo stipri, bet Kiprą tikrai galėjome įveikti ir aplenkti. Arba užimti paskutinę vietą, bet su tam tikru taškų kraičiu, leidžiančiu pakovoti pereinamosiose rungtynėse. O apie D divizioną – nesinori į jį labai.“

Jau dabar aišku, kad Tautų lygos rūsyje sutiksime Azerbaidžaną, Lichtenšteiną, Andorą ir dvi iš keturių šių komandų: Latviją, Liuksemburgą, Gibraltarą arba Maltą.

„Yra ir teigiamų dalykų tarp tų visų blogybių. Matome, kad D divizione komandos paprastesnės, tačiau galime pasižiūrėti ir į dabartinę to diviziono sudėtį, kai viena grupė buvo tikrai lengvesnė, kitoje – pakankamai normalios rinktinės: Andora, Malta, Moldova. Su bet kuria iš šių komandų turi žaisti pilnu pajėgumu. Žinoma, kita grupė, kurią laimėjo San Marinas, buvo silpnesnė, tačiau patys matėme, kad ir prieš Gibraltarą teko išvargti dvi pergales. Taip, reitingo prasme geriau žaisti su silpnesniais, pasirinkti taškų, skirtingai nei dabar, kai pralaimėjome visas rungtynes ir kritome žemyn. Patirtis? Taip, matome, kad latviams ir estams per pirmą Tautų lygos sezoną net nepavyko patekti į C divizioną, tik antru bandymu tai padarė. Dabar latviai vėl gali kristi į D divizioną“, – kalbėjo LFF vadovas.

Ir jei anksčiau po panašių rezultatų Lietuvoje trenerių galvos būdavo kirsdinamos, panašu, jog šįkart federacija išlaikys kryptį ir nesiims skubotų sprendimų.

„Pasiduoda tik silpniausi“, – po susitikimo Kosove šyptelėjo E. Jankauskas, paklaustas, ar tęs darbus komandoje.

„Ne, pasitikėjimas nesuklibėjo, – užtikrintai sakė E. Stankevičius. – Vertiname patirtį, nors ji ir nėra tokia, kokios tikėjomės. Prieš šį Tautų lygos ciklą nemaniau, kad turėsime nulį taškų. Pasitikėjimas vyriausiuoju treneriu, jo kolektyvu yra. Aišku, turėsime gruodžio 5-ąją Vykdomąjį komitetą, kur visos rinktinės pristatys savo nuveiktus darbus, ateities planus. Baigiasi trenerių sutartys, yra daug reikalų, į kuriuos atsakysime ten, bet, kas liečia vyrų rinktinės trenerį – rokiruotei nematome galimybių.“

„Nuomonių gali būti įvairių, bet Vykdomasis komitetas mato darbų tęstinumą, visi pritaria šiai krypčiai, – patikino LFF vadovas. – Mano pasiūlymas buvo su Jankausku rašytis trejų metų sutartį, noriu ir tikiu, kad bendradarbiavimas bus iki pat galo ir galėsime 2026-ųjų gale pranešti apie kontrakto pratęsimą.“

Kalbėdamas apie rinktinei suteikiamas sąlygas E. Stankevičius prasitarė, jog dar labiau stiebtis nelabai yra kur.

„Kai kas iš žiniasklaidos, verslo pusės sako, kad gal net per daug mes dėl tos rinktinės stengiamės, popinam ir taip toliau. Skrendame antrus metus užsakomaisiais reisais, kostiumai padaryti, premijos yra, atvykimo mokesčiai pakelti, ko prašė trenerių kolektyvas, visa įranga supirkta. Manau, visi yra patenkinti“, – pasakojo Lietuvos futbolo federacijos prezidentas.

Didžiosios futbolo šalys į Tautų lygą neretai žiūri kaip į mažos reikšmės turnyrą, tačiau LFF vadovas pasakoja, jog Lietuvos futbolui tai gali pasitarnauti.

„Tautų lyga yra tam, kad būtų užpildytas varžybų kalendorius. Nelieka galimybių žaisti draugiškas rungtynes, teisės yra atiduotos mums, bet UEFA yra tai centralizavusi, mes už tai gauname papildomą finansavimą. Pakankamai naudingas projektas, juolab, kad per jį gali patekti į atitinkamus Europos ir pasaulio čempionatų atrankų etapus. Gerai, kad yra sportinis interesas. Jei ne Tautų lyga, turėtume žaisti draugiškas rungtynes“, – pasakojo E. Stankevičius.

Ir nors E. Jankauskas dėl savo darbo vietos gali būti ramus, gruodžio 5-ąją Vykdomasis komitetas spręs ir kitų rinktinių – jaunimo, moterų – trenerių klausimą.

„Baigiasi praktiškai su visais treneriais sutartys, neatmetame variantų, kad bus pasikeitimų“, – neslėpė E. Stankevičius.